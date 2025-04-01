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الداخلية: ضبط 21 ألف قضية تسول واستغلال أطفال في رمضان

11:57 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

تسول

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كتب- أحمد أبو النجا:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التسول واستجداء المارة واستغلال الأطفال، وذلك في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، على مدار شهر رمضان.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال شهر مارس 2025 عن ضبط 21,281 قضية تسول متنوعة، من بينها استجداء المارة واستغلال الأطفال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي شؤونها.

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حملات أمنية قضايا تسول استغلال أطفال
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