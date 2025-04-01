من مكانك.. كيف تستخرج وتجدد بطاقتك في العيد؟

كتب- أحمد أبو النجا:

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2025، حتى خلال إجازة عيد الفطر المبارك، دون عناء الذهاب إلى مقر تقديم الخدمة.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 في عيد الفطر

لاستخراج بطاقة الرقم القومي لعام 2025، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لقطاع مصلحة الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، ثم:

إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

تحديد نظام دفع الرسوم المناسب.

الموافقة على الشروط بعد قراءة جميع الإرشادات الخاصة بالموقع.

استلام بطاقة الرقم القومي 2025

يتم استلام بطاقة الرقم القومي بإحدى الطرق التالية:

عن طريق البريد السريع، حيث تُسلَّم الوثائق طبقًا للعنوان المدون في بيانات طالب الخدمة خلال 48 ساعة داخل القاهرة، و72 ساعة خارجها.

في نفس اليوم من خلال مندوب القطاع، وفقًا لرغبة المواطن.

يتم الدفع من خلال شركة فوري أو كارت فيزا، وفي حال عدم إتمام الخدمة، يُسترد المبلغ المدفوع عبر إشعار كود يُرسل للمواطن.

السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025

أقر مجلس النواب قانون الأحوال المدنية، الذي تم التصديق عليه رسميًا، بتعديل السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية بموجب القانون رقم 1121 لسنة 1995، ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.

ويجب على من بلغ السن القانونية (15 عامًا فأكثر)، أو من مرّ أكثر من 7 سنوات على استخراج بطاقته، أن يقوم بتجديدها.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي 2025

يفرض قطاع مصلحة الأحوال المدنية غرامات متفاوتة على التأخر في تجديد البطاقة أو التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية، وتتمثل في:

100 جنيه غرامة عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عامًا.

100 جنيه غرامة عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية الرسمية.

50 جنيهًا غرامة عند عدم تحديث بيانات البطاقة (المهنة، الزواج، محل الإقامة) خلال 3 أشهر من التغيير.

50 جنيهًا غرامة عند عدم استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية.

صورة شهادة الميلاد.

عقد إيجار أو تمليك موضح به محل السكن.

إيصال مرافق حديث (مياه، كهرباء، غاز، فاتورة تليفون).

صورة من وثيقة الزواج (في حالة تغيير الحالة الاجتماعية).

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025

توجد عدة أماكن لماكينات السجل المدني الذكي التي تتيح استخراج وتجديد البطاقة بسهولة، ومنها:

القاهرة والجيزة:

مول سيتي ستارز – مدينة نصر

جنينة مول – مدينة نصر

سيتي سنتر ألماظة – مصر الجديدة

سيتي سنتر كارفور – المعادي

مكسيم مول – التجمع الخامس

مول الحمد – التجمع الخامس

مول العرب – 6 أكتوبر

مول مصر – 6 أكتوبر

داندي مول – 6 أكتوبر

جولف سيتي مول – العبور

مول أفينيو – الرحاب

مول تاون سنتر السلام – مدينة السلام

المحافظات الأخرى:

مول كارفور طنطا (العروبة مول) – محافظة الغربية

سيتي سنتر – الإسكندرية

سيتي سنتر – الغردقة

إير مول شيراتون – مطار القاهرة الدولي