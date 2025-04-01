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للقضاء على السوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11 مليون جنيه

11:28 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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