كتب- أحمد الجندي:

يتابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، انطلاق امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، حيث يحرص على متابعة مجريات الامتحان لحظة بلحظة، والتأكد من انتظام العمل داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدة تعليمات تتضمن التشديد على ضرورة الالتزام التام بمواعيد توزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم داخل اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في هذه العملية، مهما كانت الظروف أو المبررات.

وأوضح الوزير ، في تعليماته، أن عملية توزيع الامتحانات يجب أن تتم بدقة وفق التوقيتات المحددة سلفًا، مشيرًا إلى أن أي تأخر في بدء اللجنة أو تسليم الكراسات الامتحانية يُعد إخلالًا بنظام الامتحان، ويجب التعامل معه على الفور.

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