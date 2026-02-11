قال محمد قاسم، المدير العام لمايكروسوفت مصر، إن مشاركة الشركة في مؤتمر “AI Everything MEA Egypt” تعكس التزام مايكروسوفت طويل الأمد تجاه السوق المصري، وإيمانها بأن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية وتحقيق النمو المستدام.

وأضاف قاسم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مايكروسوفت تعاونت على مدار أكثر من 28 عاما مع الجهات الحكومية، والشركات، والشركات الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، لدعم رحلة التحول الرقمي في مصر، موكدا أن المرحلة الحالية تشهد انتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأوضح أن تركيز الشركة ينصب حاليا على تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول وعلى نطاق واسع، إلى جانب تعزيز المهارات المحلية وبناء بنية تحتية رقمية رقمية مرنة، بما يضمن تعميم فوائد الذكاء الاصطناعي لتشمل مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من قمة ومعرض “عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) مصر” انطلقت اليوم بالقاهرة، في إطار اهتمام الدولة المتزايد بملف الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

ويقام المعرض على مدار يومين بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تحولت القاهرة إلى منصة إقليمية ودولية تجمع قادة التكنولوجيا وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة مستقبل الابتكار المسؤول والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية المتقدمة.

ويذكر أن القمة تشهد مشاركة أكثر من 350 شركة ومؤسسة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة، تستعرض أحدث الحلول والتطبيقات العملية في قطاعات تشمل الخدمات الحكومية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتنقل المستقبلي، وتحول الأعمال.

وتعد قمة “AI Everything MEA” من أبرز الفعاليات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتمثل امتدادا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.