مواصفات وأسعار iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max

كتب- محمود الهواري:

كشفت شركة أبل اليوم الثلاثاء عن أسعار هواتفها الجديدة iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، مع إطلاق أحدث أجهزتها الذكية التي تجمع بين التصميم المبتكر والأداء الفائق.

ويأتي هاتف iPhone 17 Pro بسعر يبدأ من 1099 دولارا، بينما يبدأ iPhone 17 Pro Max من 1199 دولارا، مع خيارات تخزين تصل لأول مرة إلى 2 تيرابايت في الطراز الأكبر.

ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر، على أن تتوفر الهواتف في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر.

ويتميز الهاتفان الجديدان بشريحة A19 Pro، الأقوى وأكثر كفاءة في أجهزة iPhone حتى الآن، والتي تمكّن المستخدمين من الاستمتاع بأداء سلس في الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع عمر بطارية محسن يصل إلى 39 ساعة من تشغيل الفيديو في طراز iPhone 17 Pro Max.

أما التصميم، فقد حصل على تحديث شامل، مع هيكل من الألومنيوم المصقول وخاصية الغطاء الأمامي والخلفي Ceramic Shield 2 الذي يحمي الهاتف من الخدوش والكسور بشكل أكبر، مع شاشة Super Retina XDR بمقاسات 6.3 و6.9 بوصة، ومعدل تحديث ProMotion يصل إلى 120 هرتز لتجربة عرض سلسة، وسطوع خارجي يصل إلى 3000 شمعة.

وتأتي الهواتف بكاميرات متقدمة تشمل ثلاث كاميرات Fusion خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع كاميرا Telephoto جديدة كليًا، وكاميرا أمامية Center Stage بدقة 18 ميجابكسل، توفر صور سيلفي عالية الجودة وتجربة فيديو احترافية مع دعم تسجيل 4K HDR وميزة Dual Capture لتصوير الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت نفسه.

كما تدعم الهواتف أحدث تقنيات Apple للاتصال اللاسلكي، بما في ذلك Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مع شريحة eSIM رقمية توفر مرونة وأمانًا أكبر أثناء السفر، إضافة إلى نظام التشغيل iOS 26 الذي يأتي بتحسينات كبيرة في تجربة الاستخدام، وميزات ذكية للكاميرا، وترجمة حية للنصوص والصوت، وتجربة ألعاب جديدة عبر Apple Games.

ويتوفر iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بألوان البرتقالي الكوني، والأزرق الداكن، والفضي، مع مجموعة من الإكسسوارات الجديدة مثل حافظة TechWoven وحزام Crossbody مصنوع من خيوط معاد تدويرها، لتسهيل حمل الهاتف دون استخدام اليدين.

ولم تغفل أبل جانب الاستدامة، حيث صُنع الهاتفان من 30% مواد معاد تدويرها، بما في ذلك الكوبالت المستخدم في البطارية والطلاء الذهبي على لوحات الدوائر، مع اعتماد 40% من الكهرباء المتجددة في عملية الإنتاج، والتغليف القابل لإعادة التدوير بالكامل، ضمن خطة Apple 2030 لجعل بصمتها الكربونية صفرية.