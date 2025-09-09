أبل تكشف رسميا عن iPhone 17 بكاميرات جديدة

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة أبل مساء اليوم الثلاثاء عن هاتف iPhone 17 الجديد الذي يأتي بكاميرا أمامية Center Stage مطورة للصور الشخصية وكاميرا Fusion رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x وكاميرا Fusion Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل لتصوير المشاهد الواسعة والماكرو بتفاصيل دقيقة.

آيفون 17

الشاشة Super Retina XDR بمقاس 6.3 بوصة تدعم تقنية ProMotion لمعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز لتجربة سلسة في التمرير والألعاب كما توفر Ceramic Shield 2 حماية أقوى بثلاث مرات ضد الخدوش مقارنة بالجيل السابق ويقلل من التوهج ويعمل الهاتف بمعالج A19 الجديد لأداء أسرع وعمر أطول للبطارية.

مواصفات آيفون 17

ويتوفر iPhone 17 بسعات تخزين 256 جيجابايت و512 جيجابايت وبخمسة ألوان الأسود واللافندر والأزرق الضبابي والرمادي والأبيض على أن يبدأ الطلب المسبق يوم 12 سبتمبر ويبدأ التوفر في الأسواق يوم 19 سبتمبر.

كاميرات آيفون 17

كاميرا Center Stage الأمامية الجديدة توفر مجال رؤية أوسع ودقة تصل إلى 18 ميجابكسل لالتقاط المزيد من التفاصيل وتعمل مع الذكاء الاصطناعي لتوسيع إطار الصور الجماعية والتبديل تلقائيًا بين الوضع الرأسي والأفقي وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K HDR مع Dual Capture للتسجيل على الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

الكاميرا الخلفية Fusion الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x وكاميرا Fusion Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل تتيح تصوير تفاصيل دقيقة للقطات الواسعة والماكرو كما توفر أنماط تصوير جديدة لضبط الألوان والإضاءات والظلال بشكل فوري ويأتي iPhone 17 مزودًا بتقنية تسجيل الفيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع Dolby Vision وتقنيات تحسين الصوت المكاني وتقليل الضوضاء والرياح.

الهاتف مزود بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.3 بوصة مع حواف أنحف ودعم تقنية ProMotion لعرض سلس كما يدعم استخدامه في الخارج بسطوع يصل إلى 3000 شمعة مع تباين مضاعف Ceramic Shield 2 يحمي الهاتف ويقلل الانعكاس مع مقاومة أفضل للخدش ثلاث مرات.

بطارية آيفون 17

معالج A19 بتقنية 3 نانومتر يقدّم أداءً عاليًا وكفاءة ممتازة مع وحدة معالجة مركزية سداسية الأنوية أسرع من شريحة A15 Bionic ووحدة معالجة الرسومات خماسية الأنوية أسرع مرتين مع دعم ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو وشحن سريع يصل إلى 50% في 20 دقيقة باستخدام محول USB-C اختياري.

اتصال لاسلكي متطور وeSIM

يضم الهاتف شريحة N1 الجديدة لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread وتحسين الأداء العام للشبكات اللاسلكية كما يدعم eSIM الرقمية لتوفير مرونة وأمان أكبر مع الاتصال العالمي أثناء السفر وإعداد مبسط في نظام iOS 26.

ميزات iOS 26 وتجربة استخدام محسّنة

يأتي iPhone 17 بنظام iOS 26 مع تصميم Liquid Glass وتحسينات Apple Intelligence وترجمة حية للنصوص والصوت أثناء التنقل والتحديثات الذكية لتجربة التطبيقات والمكالمات مع ميزات جديدة في CarPlay وApple Music وWallet وتطبيق Apple Games.

ألوان آيفون 17

تتوفر حافظة شفافة ومصنوعة من السيليكون بخمسة ألوان مع حزام كتف من خيوط معاد تدويرها 100% متوفر بعشرة ألوان

صُنع iPhone 17 من 30% مواد معاد تدويرها بما في ذلك 85% من الألومنيوم في الهيكل و100% من الكوبالت في البطارية مع استخدام 35% من الكهرباء المتجددة عبر سلسلة التوريد كما تم تصميمه ليكون متينًا وقابلًا للإصلاح مع الالتزام بمعايير أبل للطاقة والسلامة الكيميائية والغلاف الورقي قابل لإعادة التدوير بالكامل

أسعار آيفون 17

يتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأبيض والخزامى والأزرق الضبابي والرمادي وبسعات 256 و512 جيجابايت بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي.