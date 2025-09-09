اكتشاف عملة ذهبية نادرة لملكة مصرية في القدس "صور"

وكالات

كشف علماء الآثار في القدس عن عملة ذهبية عمرها 2270 عاما تحمل صورة الملكة المصرية برنيكي الثانية ونقشًا باللغة اليونانية يشير إلى لقبها "الملكة"، في اكتشاف يعتبر نادرا ويعكس النفوذ السياسي للملكة في تلك الحقبة.

تفاصيل العملة وتاريخها

وفقا لهيئة الآثار الإسرائيلية، يرجح أن العملة سكت في الإسكندرية قبل أكثر من ألفي عام وربما كانت جزءا من مجموعة أُهديت للجنود العائدين من الحرب السورية الثالثة بين مملكة البطالمة والإمبراطورية السلوقية.

وتعتبر هذه العملة الأولى من نوعها التي تعثر عليها خارج مصر في حفريات منظمة، وهي واحدة من بين 17 عملة فقط اكتشفت خلال المئة عام الماضية.

وتظهر العملة صورة الملكة برنيكي الثانية مرتدية تاجا وحجابا وقلادة، بينما يحمل الوجه الآخر قرنا من الزمان ونجمتين مع نقش يوناني قديم "باسيليس" أي "الملكة"، إذ يشير النقش إلى أن برنيكي كانت تتمتع بسلطة كبيرة وربما تولت الحكم الفعلي أثناء غياب زوجها بطليموس الثالث.

كيف عثر على العملة

تم اكتشاف العملة في موقع "مدينة داود" بالقدس الشرقية، أثناء عمليات غربلة التربة في موقع يسمى موقف سيارات جيفاتي، على يد الباحثة ريفكا لانغلر، التي وصفت اللحظة بأنها كانت مفاجئة ومثيرة للحماس.

دلالة الاكتشاف على القدس القديمة

يشير اكتشاف العملة إلى أن القدس كانت تتعافى بسرعة بعد تدمير الهيكل الأول على يد البابليين، وأنها حافظت على علاقات مع المراكز السياسية والثقافية في المنطقة، بما فيها المملكة البطلمية في مصر.

وأكد العلماء أن هذه العملة تُبرز مكانة القدس كمركز مهم ومرتبط بالنخبة الحاكمة في تلك الفترة.