إعلان

"تي سي إل" تطلق ساعة ذكية لمراقبة الأطفال

03:00 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

أعلنت شركة "تي سي إل" (TCL) عن إطلاق ساعتها الذكية Movetime MT48 الجديدة المخصصة لمراقبة الأطفال؛ حيث إنها تتيح للوالدين البقاء على اتصال دائم بهم.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Movetime MT48 الجديدة تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق، مما يسمح بتحديد موقع الساعة، وبالتالي موقع مرتديها.

زر استغاثة

كما تتيح الساعة الذكية Movetime MT48 أيضا إمكانية وضع حدود افتراضية، وفي حال تجاوز هذه الحدود، يمكن إشعار الوالدين. كما أنها تشتمل على زر استغاثة SOS يسمح للأطفال بمشاركة موقعهم الحالي، مع إمكانية مراقبة الموقع آنيا.

ولكي تكون هذه الوظائف قابلة للاستخدام خارج المنزل أو بعيدا عن شبكات Wi-Fi، يلزم توفر اتصال خلوي.

وتدعم الساعة أيضا تقنية LTE، وتدعم - حسب الطراز المختار - بطاقة nano-SIM أو eSIM. ويمكن أيضا إجراء مكالمات الفيديو بفضل تجهيز الساعة بميكروفون وكاميرا.

وتأتي الساعة الذكية Movetime MT48 الجديدة بشاشة TFT بحجم 68ر1 بوصة وبدقة وضوح 360 × 390 بيكسل، كما أنها مزودة ببطارية بسعة 900 مللي أمبير ساعة، والتي تدوم لمدة يومين ونصف في ظل الاستخدام العادي.

وتفي الساعة الجديدة بمتطلبات فئة الحماية IP68، مع مقاومة الماء حتى عمق يبلغ 20 مترا (2 ATM).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ساعة ذكية لمراقبة الأطفال تي سي إل مراقبة الأطفال ساعة Movetime MT48
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم