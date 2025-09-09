"تي سي إل" تطلق ساعة ذكية لمراقبة الأطفال

(د ب أ)

أعلنت شركة "تي سي إل" (TCL) عن إطلاق ساعتها الذكية Movetime MT48 الجديدة المخصصة لمراقبة الأطفال؛ حيث إنها تتيح للوالدين البقاء على اتصال دائم بهم.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Movetime MT48 الجديدة تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي النطاق، مما يسمح بتحديد موقع الساعة، وبالتالي موقع مرتديها.

زر استغاثة

كما تتيح الساعة الذكية Movetime MT48 أيضا إمكانية وضع حدود افتراضية، وفي حال تجاوز هذه الحدود، يمكن إشعار الوالدين. كما أنها تشتمل على زر استغاثة SOS يسمح للأطفال بمشاركة موقعهم الحالي، مع إمكانية مراقبة الموقع آنيا.

ولكي تكون هذه الوظائف قابلة للاستخدام خارج المنزل أو بعيدا عن شبكات Wi-Fi، يلزم توفر اتصال خلوي.

وتدعم الساعة أيضا تقنية LTE، وتدعم - حسب الطراز المختار - بطاقة nano-SIM أو eSIM. ويمكن أيضا إجراء مكالمات الفيديو بفضل تجهيز الساعة بميكروفون وكاميرا.

وتأتي الساعة الذكية Movetime MT48 الجديدة بشاشة TFT بحجم 68ر1 بوصة وبدقة وضوح 360 × 390 بيكسل، كما أنها مزودة ببطارية بسعة 900 مللي أمبير ساعة، والتي تدوم لمدة يومين ونصف في ظل الاستخدام العادي.

وتفي الساعة الجديدة بمتطلبات فئة الحماية IP68، مع مقاومة الماء حتى عمق يبلغ 20 مترا (2 ATM).