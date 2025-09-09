من البحر.. الصين تُطلق صاروخ Jielong-3 حاملًا 11 قمرًا صناعيًا

وكالات

أعلنت منظمة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية "CASC"، أن شركة Chinarocket أطلقت بنجاح 11 قمرا صناعيا لشركة جيلي إلى المدار باستخدام صاروخ Jielong-3 التجاري.

وتشير المنظمة إلى أن عملية الإطلاق جرت يوم 9 سبتمبر في الساعة 03:48 بتوقيت بكين "22:48 بتوقيت موسكو يوم الاثنين" من منصة في البحر الأصفر بالقرب من مدينة ريتشاو شرق مقاطعة شاندونج.

وهذه هي المجموعة الخامسة من القمار الصناعي التي تطلقها شركة جيلي للسيارات الصينية.

وتتضمن مهمة هذه القمار الصناعية اختبار خدمات القيادة الذاتية والاتصالات بين المركبات، كما تسمح هذه التقنيات بمراقبة المحيط.

وتجدر الإشارة إلى أن الصاروخ Jielong-3 من ابتكار معهد البحوث التابع لـ CASC. يعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب من أربع مراحل، ويبلغ طوله 31 مترا، وقطره 3.35 متر.

وهو قادر على نقل حمولة تصل إلى 1.5 طن إلى مدار ارتفاعه 500 كيلومتر، وفقا لروسيا اليوم.