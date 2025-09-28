شاهد 10 صور نادرة لآخر عمالقة الفيلة المهددين بالانقراض في إفريقيا

أزمة "خدوش" آيفون 17 تشعل الجدل بين المستخدمين و"أبل" ترد

مصراوي

يخلد كتاب جديد للمصور الإيطالي فيديريكو فيرونيسي مجموعة نادرة من الفيلة تعرف بأصحاب "الأنياب العملاقة" كاشفًا من خلال عدسته أسرار هذه الكائنات المهيبة ومصيرها المهدد بالانقراض في البرية الإفريقية.

ويعرض الكتاب الجديد Walk the Earth رحلة المصور في تتبع هذه الحيوانات النادرة على مدى سنوات ويكشف من خلالها عن التحديات التي تواجهها الفيلة في القارة السمراء.

الأنياب العملاقة سلاح وقيد

وتمتاز هذه الفيلة بأنياب يتجاوز وزن كل منها 45 كيلوجراما وتكاد تلامس الأرض نتيجة طفرة جينية نادرة جعلت نموها أسرع وأطول من المعتاد، إذ تمنحها هذه السمة مظهرا مهيبا لكنها تجعلها أيضا هدفا رئيسيا للصيد غير المشروع.

أقل من 30 فيلا في إفريقيا

بحسب منظمة Tsavo Trust لم يتبق من هذه العمالقة سوى أقل من 30 فيلا في القارة الإفريقية معظمهم يعيش في جنوب كينيا حيث تتولى المنظمة مراقبتهم ضمن محميات طبيعية للحفاظ عليهم من الانقراض.

وكرس فيرونيسي سنوات من حياته لتتبع هذه الفيلة العملاقة وتصويرها في كينيا وأصدر كتابه الجديد Walk the Earth كتجسيد لرحلته الطويلة في توثيق حياة هذه الكائنات النادرة.

ويصف فيرونيسي التصوير بأنه وسيلته للبقاء بين الحيوانات والتعبير عن حبه لها وأن الفيلة بالنسبة له تمثل روح إفريقيا

كتاب يكشف المخاطر المحيطة بالفيلة

يستعرض Walk the Earth التهديدات التي تواجه الفيلة اليوم مثل فقدان المواطن الطبيعية والصراع بين البشر والحياة البرية والصيد التذكاري خاصة للفيلة القليلة ذات الأنياب الكبيرة المتبقية.