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بعد واقعة ChatGPT.. احذر مشاركة معلوماتك الحساسة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي

05:40 م الأحد 03 أغسطس 2025

شات جي بي تي

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كتب- أحمد والي:

تراجعت شركة OpenAI المطورة لتطبيق ChatGPT عن تفعيل ميزة جديدة كانت تتيح للمستخدمين جعل محادثاتهم "قابلة للاكتشاف" عبر الإنترنت، ما يعني أنها قد تظهر في نتائج بحث جوجل، بعد موجة انتقادات ومخاوف متزايدة بشأن الخصوصية.

والسبب في ذلك هو أن بعض المستخدمين شاركوا محادثات تتضمن معلومات شخصية أو حساسة دون قصد، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا حول احتمالية تسريب هذه البيانات.

وأوضحت الشركة أن الميزة صُممت لمساعدة الآخرين في اكتشاف محادثات مفيدة وملهمة، إلا أن نتائجها جاءت عكس المتوقع، ما دفع دان ستاكي، رئيس قسم الأمان في "OpenAI"،للإعلان عن إزالتها مؤقتًا، بحسب تقرير لموقع بيزنيس إنسايدر.

وجاء قرار الشركة بعد أن نشرت الكاتبة لويزا جاروفسكي منشورًا كشفت فيه عن ظهور محادثات خاصة في نتائج بحث جوجل ، رغم أنها لم تكن تحمل أسماء المستخدمين. ورغم ذلك، تبيّن أن بعض المحادثات كانت تحمل تفاصيل شخصية قابلة للتتبع.

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