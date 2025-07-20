النهار يغيب عن مصر.. كسوف كلي نادر تشهده 10 دول عربية



وكالات

في واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية ندرة، سيتحول نهار 10 دول عربية، بينها مصر والسعودية، إلى ظلام دامس في الثاني من أغسطس 2027، في أطول كسوف كلي للشمس تشهده المنطقة منذ قرن.



وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا" وموقع "Time and Date"، فإن هذا الحدث يعتبر واحدًا من أطول الكسوفات الكلية خلال القرن الحالي، إذ ستتحول السماء إلى شفق مظلم في منتصف اليوم ولن يظهر فيه ضوء النهار لأكثر من 6 دقائق كاملة.



وستحدث الظاهرة عندما يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس، وستكون بعرض نحو 170 ميلًا (حوالي 270 كم).



ووفقًا لمسار الكسوف الكلي، فإنه سينطلق من فوق المحيط الأطلسي، ثم يعبر مضيق جبل طارق وجنوب إسبانيا، قبل أن يدخل شمال إفريقيا، إذ سيعبر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، ثم يمر عبر السودان، السعودية، اليمن، الصومال، ويواصل طريقه إلى المحيط الهندي.



وفي السعودية، سيمر الكسوف الكلي للشمس فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة، بينما ستشهد مناطق في جنوب إيطاليا، بما في ذلك جزيرة لامبيدوزا، كسوفًا جزئيًا.



أما مصر، فمن المتوقع أن تصل ذروة الكسوف الكلي في مدينة الأقصر، إذ ستغرق السماء في ظلام دامس يستمر لأكثر من 6 دقائق متواصلة، مما يجعلها واحدة من أفضل المواقع عالميًا لمتابعة هذا الحدث النادر. وللمقارنة، فإن معظم الكسوفات الكلية لا تتجاوز عادة 3 دقائق فقط.



وفي المقابل، ستشهد مدن مثل قادس وملقة في إسبانيا ظلامًا كليًا يدوم بين 4 و5 دقائق، بينما ستغرق مدينة بنغازي الليبية في عتمة الكسوف لمدة تقترب من خمس دقائق.