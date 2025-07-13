جسم فضائي غامض يخترق النظام الشمسي.. هل يهدد الأرض؟

(وكالات)

كشف علماء الفلك عن رصد جرم سماوي جديد قادم من خارج النظام الشمسي، أُطلق عليه اسم 3I/ATLAS، ليصبح ثالث زائر مؤكد من الفضاء بين النجوم يمر عبر المحيط الكوني بعد الجسمين الشهيرين "أومواموا" عام 2017 و"بوريسوف" في 2019.

ويمتاز الجسم الجديد بسرعة استثنائية تتجاوز 210 آلاف كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يبلغ أقرب نقطة له من الشمس في أواخر أكتوبر 2025، قبل أن يتابع مساره مبتعدًا نحو الفضاء العميق.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الجسم الغريب ربما جاء من "القرص السميك" لمجرة درب التبانة.

تشير المعطيات الأولية إلى أن الجرم الفضائي يتصرف كسائر المذنبات، إذ تحيط به غيمة من الغازات والجليد، وربما يمتلك ذيلاً مرئياً، بحسب "ناسا". ويُقدّر حجمه الإجمالي، بما في ذلك الهالة المحيطة به، بنحو 24 كيلومترًا، ما يجعله أكبر بكثير من سابقيه الذين أثارا جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية.

واللافت أن الجرم يسلك مسارًا عموديًا تقريبًا على مستوى النظام الشمسي، وهو اتجاه نادر الحدوث، اعتبره العلماء سلوكًا غير معتاد، ما يعزز الغموض بشأن منشئه الحقيقي.

وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول تأثير مرور الجسم على كوكب الأرض، أكدت وكالة ناسا أنه لا يمثل أي خطر على الأرض. وأوضحت الوكالة أن أقرب مسافة سيبلغها من الشمس تعادل مرة ونصف المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس، ولن يقترب من كوكب الأرض بأقل من 240 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 1.6 وحدة فلكية.

وقد يتمكن الراصدون من مشاهدته بالعين المجردة أو باستخدام تلسكوبات صغيرة خلال الأشهر المقبلة، مع اقترابه من الشمس وتحوله إلى جرم أكثر سطوعًا.