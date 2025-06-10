عطل مفاجئ يضرب شات جي بي تي.. والشركة المالكة: نحقق في الأمر

القاهرة- مصراوي

أبلغ عدد من المستخدمين عن وجود مشاكل تقنية تتعلق بشات جي بي تي وفقا لما نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها اليوم الثلاثاء:" كان هناك ارتفاع كبير في عدد المستخدمين الذين أبلغوا عن مشكلات في شات جي بي تي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال متتبع الانقطاع التابع للشركة المسؤولة وفقا لما نشرته الصحيفة، إن هناك أكثر من 1350 مستخدمًا أبلغوا عن مشكلات. حيث أفاد المستخدمون أن شات جي بي تي لم يتمكن من إكمال المهام المختلفة التي كلفوه بها.

ووفقا للمجلة، فإن هناك عدة رسائل تظهر على البرنامج نتيجة لهذا الخطأ منها: "حدث خطأ في الشبكة. يرجى التحقق من اتصالك ثم المحاولة مرة أخرى. إذا استمرت هذه المشكلة، فيرجى الاتصال بنا من خلال مركز المساعدة الخاص بنا على help.openai.com".

وقال أحد المستخدمين الذين نقلت عنهم المجلة: "أحصل باستمرار على رسالة "خطأ في تدفق الرسائل".

وأعلنت شركة OpenAI في فبراير 2025 أنها تمتلك أكثر من 400 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا في جميع أنحاء العالم و10 ملايين مشترك مدفوع الأجر في شات جي بي تي بلس.

وقالت شركة OpenAI، مالكة شات جي بي تي، إنها تحقق في المشكلة.

ووفقا للشركة، فإن يبدو أن المشكلة تم الإبلاغ عنها لأول مرة حوالي الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

شات جي بي تي، الذي طورته OpenAI، هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه المشاركة في محادثات شبيهة بالإنسان وإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك التعليمات البرمجية والمقالات والصور.

تتضمن بعض الميزات والقدرات الرئيسية لشات جي بي تي إنشاء النص والذكاء الاصطناعي للمحادثة والإجابة على الأسئلة والتلخيص والعصف الذهني.