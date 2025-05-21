لحماية باقتك.. 7 خطوات لتأمين شبكة الواي فاي من الاختراق

كتبت- آية محمد:

يعاني الكثير من المستخدمين من مشكلة اختراق شبكة الإنترنت الخاصة بهم، مما يتسبب في استهلاك الباقة بسرعة ونفادها قبل موعد التجديد المحدد وسط التكلفة المرتفعة لأسعار الباقات ومخاطر تسرب بيانات العملاء.

ولتفادي مثل هذه المشكلات، يؤكد محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن تأمين شبكة الواي فاي المنزلية أصبح أمرًا لا غنى عنه لحماية البيانات الشخصية ومنع المتسللين من الوصول إلى الأجهزة أو استغلال الإنترنت دون إذن.

ونصح الخبير التكنولوجي المستخدمين بإتباع مجموعة من الخطوات لحماية شبكاتهم من الاختراق:

1- تغيير اسم الشبكة "SSID" الافتراضي إلى اسم مخصص، حيث أن الأسماء الافتراضية غالبًا ما تكشف نوع الراوتر، مما قد يساعد "الهاكرز" في تحديد طريقة اختراقه.

2- تعيين كلمة مرور قوية تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، وأرقام، ورموز.

3- تفعيل أقوى أنواع التشفير مثل WPA2 أو WPA3، بدلاً من استخدام WEP أو ترك الشبكة دون تشفير.

4- تحديث السوفت وير الخاص بالراوتر بشكل دوري، حيث أن الشركات المصنعة تصدر تحديثات مستمرة لسد الثغرات الأمنية.

5- إغلاق خاصية "WPS" لأنها تسهل وصول "الهاكرز" إلى الشبكة حتى وإن كانت محمية بكلمة مرور قوية.

6- مراقبة الأجهزة المتصلة بالشبكة بشكل منتظم، وفي حال اكتشاف أي جهاز غير معروف، يجب فصله فورًا وتغيير كلمة المرور.

7- إخفاء اسم الشبكة، حتى لا يظهر عند البحث.

وأكد الحارثي أن تأمين الشبكة عملية مستمرة تتطلب وعيًا ومتابعة دورية، وليست خطوة واحدة.

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