جوجل تعزز تجربة التسوق بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

أطلقت جوجل مجموعة من الميزات الجديدة في التسوق عبر الإنترنت، مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي، لجعل تجربة شراء الملابس ومستحضرات التجميل أكثر سهولة وواقعية.

تصور أزياءك قبل شرائها

يبحث المستخدمون عن المنتجات على جوجل أكثر من مليار مرة يوميًا، لكن تحويل رؤية محددة إلى منتج فعلي قد يكون صعبًا.

ميزة "التطابق البصري" (Vision Match)، التي أصبحت متاحة لجميع مستخدمي الهواتف في الولايات المتحدة، تتيح وصف أي قطعة ملابس، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صور مشابهة وعرض منتجات قابلة للشراء.

يمكن للمستخدمين تجربة الميزة عبر البحث عن الملابس التي يريدونها، ثم النقر على خيار "لا تجد ما تبحث عنه؟ أنشئه"، حيث تقدم جوجل خيارات تساعد في تشكيل الصورة المثالية للمنتج والاطلاع على القطع المتاحة للشراء.

تجربة مستحضرات التجميل افتراضيًا

وأصبحت تجربة المكياج أكثر تفاعلية مع أدوات الواقع المعزز، المدعومة الآن بنماذج Gemini. يمكن لمستخدمي الهواتف في الولايات المتحدة تجربة مستحضرات تجميل مستوحاة من إطلالات المشاهير والموضة الرائجة مباشرة على وجوههم، عند البحث عن مصطلحات مثل "مكياج الربيع" أو "إطلالة ناعمة"، ومن ثم النقر على خيار "جرّب الإطلالة عليك".

تجربة الملابس على نماذج متنوعة

ووسعّت جوجل أداة التجربة الافتراضية للملابس، لتشمل الآن السراويل والتنانير، إضافةً إلى القمصان والفساتين. يمكن للمستخدمين البحث عن الملابس عبر جوجل والضغط على المنتجات التي تحمل علامة "جرّبه"، لمشاهدة كيف تبدو على نماذج بأحجام مختلفة (XXS-XXL). كما تم تحسين دقة الطول وتناسق الإطلالة عبر نماذج تعلم آلي أكثر تطورًا، مما يسهل اختيار القطع المناسبة.