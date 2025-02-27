خسوف كلي للقمر في ليلة بدر رمضان: هل سنشاهده في مصر؟

كتبت – عبير منصور:

تشهد سماء العالم خسوفا كليا للقمر يومي 13 و14 مارس 2025، وهو الأول على الارض منذ عام 2022، ويتزامن هذا الخسوف مع اكتمال بدر منتصف رمضان. وخلال هذا الحدث سيتحول سطح القمر إلى اللون الأحمر لمدة 65 دقيقة، ليستحق لقب «القمر الدموي».

مراحل خسوف القمر

سيستمر الخسوف الكلي للقمر أكثر من 6 ساعات، ويبدأ بخسوف شبه الظل، عندما يدخل القمر الظل الخارجي الضبابي للأرض ويفقد سطوعه، في 6:57 مساء إلى 8:09 صباحاً بتوقيت القاهرة، وتبدأ مرحلة الخسوف الجزئي عندما يدخل القمر منطقة الظل الداكن للأرض ويتحول تدريجيا للون الأحمر، بين الساعة من 8:09 صباحا إلى 9:26 صباحا بتوقيت القاهرة.

يستمر الخسوف الكلي عندما يكون القمر بالكامل داخل ظل الارض لمدة 65 دقيقة، في الساعه 9:26 صباحا إلى الساعه 10:31 صباحا،ثم ينعكس المشهد حيث يتبع الخسوف الكلي مرحلة جزئية من الساعة10:31 إلى 11:47 صباحا، ومرحلة شبه ظلية من الساعة 11:47 إلى 1:00 بعد الظهر حسب تقرير وكالة ناسا.

وبسبب توقيته، لن تكون الرؤية متاحة في مصر بالعين المجردة.

كيف يحدث خسوف القمر؟

يحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تصطف الأرض والشمس والقمر بشكل مثالي، ما يسمح للأطوال الموجية الطويلة بمرور الضوء الأحمر عبر الغلاف الجوي للأرض وإضاءة القمر باللون الأحمر الدموي، ويقع القمر بالكامل في الجزء الأكثر ظلمة من ظل الأرض، المعروف باسم الظل الكلي (Umbra).

أما اللون الأحمر، فإنه يحدث بسبب ظاهرة تشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف، إذ يتشتت الضوء الأزرق، بينما يمر الضوء الأحمر بشكل مباشر ما يعطي القمر لونه الأحمر المميز.

مناطق خسوف القمر 2025

أمريكا الشمالية: ستكون جميع مراحل الخسوف مرئية في جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة (بما في ذلك ألاسكا وهاواي)، وكندا والمكسيك.

أمريكا الجنوبية: ستشهد معظم القارة الحدث بأكمله، مع إمكانية رؤية الخسوف الكلي في البرازيل والأرجنتين وتشيلي بدءًا من منتصف ليل 14 مارس.

أوروبا: ستشهد أوروبا الغربية - بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - اكتمال القمر عندما يغرب القمر مبكراً من صباح يوم 14 مارس.

أفريقيا: سيشهد أقصى غرب أفريقيا - بما في ذلك المغرب والسنغال - اكتمال القمر عندما يغرب في وقت مبكر من صباح يوم 14 مارس.

أوقيانوسيا: سيشاهد سكان نيوزيلندا الخسوف في مراحله الأخيرة، عندما يكون القمر بالفعل في ظل جزئي مع شروقه في 14 مارس.