أعلنت شركة جوجل عن تطوير ميزة "التجربة الافتراضية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستشمل الأحذية بشكل كامل بعد أن كانت مقتصرة سابقا على الملابس فقط.

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين تجربة الأحذية بكافة أنواعها افتراضيا قبل الشراء، عبر محرك البحث أو متجر جوجل للتسوق.

كيفية استخدام التقنية

ويمكن للمستخدمين النقر على خيار "جربها الآن" أثناء تصفح المنتجات، ثم رفع صورة شخصية كاملة، ليتم عرض صورة واقعية تظهر كيفية ظهور الحذاء عليهم، إذ تعتمد التقنية على تحليل دقيق للأشكال والأبعاد، مع الحفاظ على التفاصيل الطبيعية للجسم والملابس.

مميزات التقنية الجديدة

تمكن الميزة المستخدمين من مقارنة عدة أحذية بشكل جانبي، كما تتيح لهم تقييم المظهر النهائي للإطلالة، إذ يأتي هذا التطور في إطار تحسين تجربة التسوق الإلكتروني وجعلها أكثر واقعية، حيث تقلل الحاجة إلى زيارة المتاجر فعليا وتخفيف الزحام.

القيود والتوصيات

أشارت جوجل إلى أن الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، وقد تظهر بعض الأخطاء في تقييم مقاسات الجسم أو خامات الأقمشة.

وأوصت الشركة المستخدمين باستخدام صور شخصية واضحة ذات إضاءة جيدة، مع خلفيات موحدة وملابس تساعد في تحديد معالم الجسم بدقة.

بعد أن كانت الميزة متاحة حصريا في الولايات المتحدة، بدأت جوجل في توسيع نطاقها ليشمل كندا وأستراليا واليابان، مع خطط للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه التقنية سيكون لها تأثير كبير على تجربة التسوق الإلكتروني في المنطقة العربية، حيث يمكن أن تسهم في خفض معدلات إرجاع المنتجات وزيادة ثقة المستهلكين.

وأطلقت جوجل تطبيق "دوبل" التجريبي الذي يتيح إنشاء نسخة رقمية من المستخدم لتجربة الملابس افتراضيا.

ويعتبر هذا التطور جزءا من استراتيجية جوجل الشاملة لتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني عالميا، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.