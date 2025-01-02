حطام فضائي غامض يثير الرعب في قرية أفريقية.. ماذا حدث؟

أثار حطام فضائي ضخم مخاوف سكان إحدى القرى الكينية، إذ فوجئ أهل البلدة بصوت أشبه بالانفجار، ليتبين بعد ذلك أنها قطعة معدنية بلغ قطرها متران، سقطت بمكان قريب من العاصمة، بعد أن حلقت فوق سماء المدينة.

الحطام الفضائي الغامض يزن 500 كيلو جرام وسقط على قرية موكوكو الكينية، في مقاطعة ماكوينى بين العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية، وعلى الرغم من عدم إصابة أحد من هذا الانفجار، إلا أن الهزة التي أحدثها أثارت مخاوف أهل القرية

ونقلت صحف محلية عن إحدى سيدات القرية: "سمعنا صوت انفجار قوي لم نتمكن من تفسيره. ثم سقط الجسم المعدني تلاه صوت انفجار أثار الرعب في قلوبنا"، وقال آخر: "سمعت ما اعتقدت أنه انفجار عندما هبطت، وتساءلت هل نهاية العالم اليوم؟"، وأعرب أحد سكان البلدة عن خوفه قائلًا: "نحن كمجتمع نشعر بقلق بالغ. ماذا لو وقع هذا في منزل أحدنا؟".

وقال رئيس قبيلة ندولوكو جيمس ماتينجي: "أن الجسم المعدني الدائري ليس عليه أي علامات. وكان أحمر اللون عندما هبط. ولم يصب أحد بأذى عندما تحطم وأحدثت صوتا قويا، واستطاع السكان المحليون سماعه على بعد كيلومترات". وفقًا لموقع قناة ntvkenya الكينية.

ونقلت صحيفة ديلي نيشن، عن وكالة الفضاء الكينية، توضيحها بشأن هذا الحطام، أن الجسم المعدني الذي سقط من السماء هو حلقة انفصالية عن صاروخ أطلق في الفضاء، وعادة ما تكون مثل هذه الأجسام مصممة للاحتراق عند دخولها الغلاف الجوي للأرض أو للسقوط فوق مناطق غير مأهولة مثل المحيطات. وستحقق الوكالة في الأمر".