ريلمي العلامة الأفضل و الأسرع نمواً .. تُعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية في مصر

إعلان تحريري

تعد "ريلمي" العلامة التجارية الأسرع نمواً في سوق الهواتف الذكية، حيث تنافس بقوة وتواصل تحقيق إنجازات استثنائية في السوق المصري. خلال عام 2024، استطاعت الشركة إثبات نفسها كمنافس قوي بلا منازع، حيث حققت المركز الثاني من حيث تنوع المنتجات وجودتها في الربعين الأول والثاني، وتقدمت بقوة لتتصدر المركز الأول في الربع الثالث. هذا النجاح يعكس استراتيجية شاملة تركز على الابتكار والتوسع وفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي.

هذا النجاح يجعل ريلمي نموذجاً يُحتذى به في التوسع والابتكار. فقد ساهمت استراتيجيتها الطموحة في إطلاق العديد من السلاسل الجديدة هذا العام، بما في ذلك سلسلة GT المتميزة، التي تضم أحدث إصداراتها مثل GT6 و GT7 Pro الذي تم إطلاقه مؤخراً. يتميز هاتف realme GT6 بشاشة منحنية متطورة بدقة عالية تبلغ K1.5 ومعدل تحديث سريع يصل إلى 120 هرتز، بالإضافة إلى سطوع مذهل يصل إلى 6000 نيت، مع تقنية 8 T LTPO مما يحدد مستوى جديدًا للسطوع في فئته، أما هاتف realme GT7 فهو أول هاتف في فئته مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وذلك ما يجعلة الأقوى من حيث الاداء.

وتعتمد استراتيجية ريلمي في مصر على ثلاث ركائز أساسية، أولها، تلبية احتياجات المستخدمين المحليين، حيث تركز ريلمي على الدراسة الجيدة والفهم العميق لاحتياجات السوق المصري، مع إعطاء الأولوية لفئة الشباب الذين يبحثون عن هواتف تجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب.

بينما تتمثل ثاني ركائز استراتيجية نجاح ريلمي في مصر على "التوسع في إطلاق المنتجات"، وذلك من خلال إطلاق العديد من السلاسل الجديدة، وهو ما ساعد ريلمي على تعزيز تواجدها في مختلف الفئات السعرية، ومكّنها من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستخدمين. وتأتي الركيزة الثالثة لهذه الاستراتيجية الفعالة متمثلة في "الابتكار المستمر" حيث تعزز ريلمي من استثماراتها في البحث والابتكار لتواصل نجاحها في تحسين تجربة المستخدم من خلال تقنيات مبتكرة وأسعار تنافسية.

ومع تحقيقها المركز الأول في الربع الثالث من 2024، تُثبت ريلمي أنها ليست مجرد علامة تجارية عابرة، بل هي قوة حقيقية تدفع السوق نحو التقدم. ومع استمرارها في إطلاق المزيد من السلاسل المبتكرة، يبدو أن ريلمي ماضية بثبات نحو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في السوق المصري.

كما تُظهر ريلمي التزاماً كبيراً بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتجربة مستخدم متميزة، مما يجعلها الخيار الأمثل لشريحة واسعة من المستهلكين، ومع طموحها أن تكون ضمن أفضل خمس علامات تجارية عالمياً، فإن ريلمي في طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات في السوق المحلي والعالمي.