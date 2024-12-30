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كسوفان وخسوفان.. أهم الظواهر الفضائية في عام 2025

04:09 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الظواهر الفضائية

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يبدو أن عام 2025 سيكون مليئًا بالظواهر الفضائية الرائعة، إذ ستتزين سماء كوكبنا بأكثر من حدث كوني في السنة الجديدة، كالخسوف والكسوف، وظاهرة فريدة ستحدث للمرة الأولى منذ 2019، وفقًا لموقعي space وtime and date.

أثناء يومي 13 و14 مارس من العام الجديد، سيتمكن سكان الأرض من رؤية ظاهرة "القمر الأحمر"، التي يفقد فيها القمر سطوعه، ثم يتحول إلى اللون الأحمر الدموي تدريجيًا، في ظاهرة لم تحدث منذ عام 2022، وسيستغرق 65 دقيقة، وسيتمكن سكان أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا، بما فيهم سكان القاهرة، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القطب الشمالي، والقارة القطبية الجنوبية.

بعد أيام من ظاهرة خسوف القمر أو "القمر الأحمر"، ستشهد سماء كوكبنا ظاهرة جديدة مذهلة أخرى، وهي الكسوف الشمسي الأول لعام 2025، الذي سيحدث في أواخر صباح يوم 29 مارس، وسيتمكن من مشاهدته سكان أوروبا، معظم آسيا، بعض الأجزاء في أستراليا، بعض الدول قارة أفريقيا، بما فيهم مصر، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، والقارة القطبية الجنوبية. وسيستمر لمدة 6 ساعات و 3 دقائق.

في ليلة السابع من سبتمبر من عام 2025، ستتزين سماء أربع قارات بخسوف ثانٍ للقمر، وهما أوروبا، وآسيا، وأستراليا، وأفريقيا، كما سيتمكن سكان القاهرة من رؤية تلك الظاهرة، التي ستستمر لمدة 82 دقيقة.

في 21 سبتمبر من العام القادم، سيحدث كسوف ثان للشمس، إذ سيحجب القمر 80% من الشمس، ولكن سيتمكن فقط سكان جنوب أستراليا من مشاهدته.

سيشهد عام 2025 ثلاثة أقمار عملاقة، في ظاهرة لم تحدث منذ عام 2019، وهي ظاهرة تحدث عندما يكون القمر على مسافة قريبة من الأرض، وسيكون قمر "بيفر" على مسافة 356،980 كيلومترًا من كوكبنا، وذلك في 5 نوفمبر القادم، وفي 7 أكتوبر سيكون هناك قمر عملاق ثاني آخر، وهو "قمر الصياد"، وعملاق آخر في 4 ديسمبر، وهو "القمر البارد". وفقًا لموقع AstroPixels.

الظواهر الفضائية الكسوف الخسوف القمر الأحمر
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