جيمس ويب يلتقط صورة لمجرة ولدت في فجر الكون

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة ناسا، صورة مذهلة، لمجرة ولدت بعد 600 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13.6 مليار سنة، ما يعني أن تلك المجرة ظهرت في فجر الكون.

تظهر في الصورة، 10 مجموعات نجمية مميزة، تحيط بها هالة ناعمة من ضوء النجوم المتناثرة الأخرى. ويرجح الباحثون أن كتلة المجرة التي أطلقوا عليها اسم "بريق اليراعات"، مماثلة لكتلة مجرتنا درب التبانة.

قال الدكتور جوناثان جاردنر إن هناك الكثير مما يحدث داخل هذه المجرة الصغيرة على ما يبدو، فهي تبدو وكأنها سرب من حشرات البرق في ليلة صيفية دافئة، وتتألق هذه المجرة بمجموعات النجوم. هذه المرة الأولى التي يكتشف تلسكوب جيمس ويب مجرة كانت موجودة منذ حوالي 600 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، وتحمل العديد من أوجه التشابه مع مجرتنا درب التبانة في مرحلة مماثلة من تطورها.

قالت لاميا مولا، المؤلفة المشاركة الرئيسية للورقة وأستاذة مساعدة في كلية ويليسلي في ماساتشوستس: "لم أكن أعتقد أنه من الممكن تحليل مجرة كانت موجودة في وقت مبكر جدًا من الكون، ناهيك عن اكتشاف أن كتلتها مماثلة لكتلة مجرتنا عندما كانت في طور التكوين.. هناك الكثير ما يحدث داخل هذه المجرة الصغيرة، بما في ذلك مراحل تكوين النجوم".

ووضع فريق البحث نموذجا لما قد تبدو عليه المجرة إذا لم تكن ممتدة واكتشفوا أنها تشبه قطرة مطر ممدودة. وفي داخلها مجموعتان نجميتان معلقتان نحو الأعلى وثمانية نحو الأسفل. وقال آير: "تُظهر عملية إعادة البناء لدينا أن كتل النجوم النشطة التكوين محاطة بضوء منتشر من نجوم أخرى غير محسومة. هذه المجرة في طور التجميع حرفيًا".

تُظهر بيانات جيمس ويب أن مجرة بريق اليراعات أصغر حجمًا، وتندرج ضمن فئة المجرات ذات الكتلة المنخفضة. وسوف تمر مليارات السنين قبل أن تبني ثقلها الكامل وشكلها المميز.

قال كريس ويلوت من مركز أبحاث هيرزبيرج لعلم الفلك والفيزياء الفلكية التابع للمجلس الوطني للبحوث في كندا، أحد المؤلفين المشاركين والمحقق الرئيسي لبرنامج المراقبة، "تحتوي هذه المجرة على مجموعة متنوعة من مجموعات النجوم، ومن المدهش أننا نستطيع رؤيتها بشكل منفصل في مثل هذا العمر المبكر من الكون".

لا يستطيع الباحثون التنبؤ بكيفية بناء هذه المجرة غير المنظمة وتشكلها على مدى مليارات السنين، ولكن هناك مجرتان أكد الفريق أنهما تتحركان داخل محيط ضيق وقد تؤثران على كيفية بناء كتلتها على مدى مليارات السنين.

تبعد مجرة بريق اليراعات 6500 سنة ضوئية فقط عن رفيقتها الأولى، ويفصل بينها وبين الثانية 42 ألف سنة ضوئية. وللتوضيح، فإن مجرة درب التبانة مكتملة النمو يبلغ عرضها حوالي 100 ألف سنة ضوئية. ويعتقد الباحثون أيضًا أنهم يدورون حول بعضهم البعض.