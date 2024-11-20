هواوي كلاود تشعل ثورة في الحوسبة السحابية بمصر بإطلاقها Flexus بمعرض Cairo ICT 2024

إعلان تحريري:

أعلنت هواوي كلاود، الشركة الرائدة العالمية في خدمات الحوسبة السحابية، عن إطلاق حلها الثوري الجديد Flexus، والذي يهدف إلى إعادة تعريف الحوسبة السحابية للشركات المصرية.

يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام هواوي المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات المصرية، وجرى الإعلان عنه خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024 (Cairo ICT 2024).

صُمم حل Flexus خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمطورين في مختلف الصناعات، بدءًا من التجزئة وصولاً إلى تطوير البرمجيات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وقد ارتقت هواوي إلى مستوى جديد من التحدي بمجموعة تجمع بين الأداء العالي وقابلية التوسع والأمان، حيث تطلب الشركات خدمات سحابية أكثر دقة ومرونة وبأسعار معقولة، ومن خلال السماح للشركات بتبسيط عملياتها وخفض التكاليف وتحقيق ميزانيات أكثر دقة، تقدم Flexus حلا ثوريا للحوسبة السحابية.

وتعليقاُ على هذا الاطلاق، قال جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر:"في عصر يتسم بهيمنة تكنولوجيا الحوسبة السحابية والابتكار، تبحث المؤسسات بشكل متزايد عن منصات قوية توفر المرونة وقابلية التوسع وقدرات الإدارة الشاملة، ولهذا السبب أطلقنا Flexus، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة من قوة تكنولوجيا الحوسبة السحابية لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وفتح فرص جديدة".

تم تصميم ثلاثة منتجات رئيسية من مجموعة Flexus لتلبية متطلبات الشركات المختلفة. حيث يعتبر منتج Flexus L Instance (FlexusL) الحل الأمثل للشركات التي تبحت عن خدمات سحابية سهلة الاستخدام بأسعار معقولة لتطوير مواقع الويب وإدارة المتاجر الإلكترونية والتطبيقات الأخرى، كما تتيح ميزات التطبيق المهيأة مسبقًا للمستخدمين توفير الكثير من الوقت والجهد من خلال نشر الحلول في ثلاث خطوات فقط، ومضاعفة متوسط الأداء في الصناعة دون تكلفة إضافية، مما يمنح الشركات ميزة تنافسية كبرى.

كما يعد Flexus X Instance (FlexusX) الحل المثالي للشركات التي تحتاج إلى مرونة أكبر وتخصيص مواردها الحاسوبية، حيث يوفر FlexusX خيارات تخصيص للشركات التي تحتاج إلى مزيد من المرونة التي تتيح للعملاء الاختيار من بين أكثر من 100 نسبة وحدة معالجة مركزية افتراضية إلى ذاكرة، ومن خلال إزالة عدم كفاءة التكوينات المحددة، يساعد هذا الابتكار الشركات على منع إهدار الموارد وخفض نفقات الحوسبة بنسبة تصل إلى 30٪.

بالإضافة إلى ذلك، يعد FlexusX الخيار المثالي لأحمال العمل الديناميكية وعالية الطلب، بما في ذلك البث المباشر للتجارة الإلكترونية

وخوادم الألعاب، لأنه يوفر ترقيات سريعة خالية من العيوب دون انقطاع الخدمة.

واستكمالًا لهذا التميز، يقدم Flexus RDS حلا لقاعدة بيانات سحابية مدفوعًا بنواة MySQL، الذي يوفر إدارة بسيطة وكفاءة تشغيلية عالية بتكلفة أقل من خدمات قواعد البيانات التقليدية.

يعمل Flexus من "هواوي كلاود" على سد فجوة سوقية كبيرة، ويوفر للشركات الوسائل لتلبية الاحتياجات المتطورة، وبالتالي ضمان الأداء الممتاز والفعالية من حيث التكلفة.

وتكتمل رؤية هواوي كلاود لقطاع الخدمات السحابية ببدء برنامج Pioneer Experience Program، وهو مشروع مشترك مع شركاء هواوي المحليين Dimofinf وCloudpieda من خلال حلول سحابية مخصصة للقطاعات المختلفة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية وتطوير البرمجيات، والذي يهدف لمساعدة الشركات المصرية على تسريع مسارات التحول الرقمي الخاصة بها.

وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2024، وقعت هواوي كلاود مذكرتي تفاهم مع Dimofinf وCloudpieda، مما يسلط الضوء على التزام هواوي كلاود بتشجيع الابتكار والتعاون في مصر. ومن خلال البنية التحتية الأكثر تطورًا للسحابة العامة، تؤكد هذه الشراكات على مكانة هواوي كشريك تكنولوجي موثوق به من خلال توفير خدمات سحابية محلية وواسعة النطاق.

وأصبح الحل الجديد من هواوي كلاود Flexus متاحا الآن للشركات المصرية؛ ودعت الشركة العالمية الشركات إلى استكشاف إمكانيات هذه التكنولوجيا الرائدة، واستكشاف قدراتها في تشكيل المستقبل الرقمي، ومساعدة الشركات والقطاعات على تبني نهج أكثر ذكاءً وكفاءة في الحوسبة السحابية.

جدير بالذكر أن هواوي تشارك في معرض Cairo ICT 2024 عبر جناحها المميز في القاعة Hall 2- 2C3 وفي معرض AIDC Hall 3- 3C7، والذي يمكن زيارته للاطلاع على أحدث حلول وتقنيات الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب جهود البحث والتطوير بالتعاون مع شركائها المحليين، بما في ذلك مانتراك وميترا وريدنجتون.