Acer تُعلن عن حاسب كبير خفيف الوزن.. ما مميزاته؟

08:04 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

Acer

وكالات

كشفت Acer خلال معرض IFA 2025 التقني عن حاسب محمول جديد مجهز بشاشة كبيرة وهيكله خفيف الوزن.

رغم حجمه وشاشته الكبيرة، جاء حاسب نموذج حاسب Swift Air 16 الجديد المزود بشاشة IPS بهيكل يزن أقل من كيلوغرام واحد، وسماكة الهيكل 15.9 ملم، أما النموذج المزود بشاشة OLED فأتى بوزن 1.1 كلغ تقريبا، وسماكة هيكله نحو 11 ملم.

النسخة العادية من الجهاز تأتي بشاشة دقة عرضها(1200/1920) بيكسل، ترددها 60 هيرتز، أما شاشة OLED في النسخة الثانية فتأتي بدقة (2880/1800) بيكسل، بتردد 120 هيرتز.


يضمن الأداء الممتاز لنسخ الحاسب معالجات AMD مثل Ryzen AI 5 330 و Ryzen AI 7 350، كما جهز الحاسب بمنفذي USB-C، ومنفذ USB-A 3.2، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ HDMI 1.4، وفقا لروسيا اليوم.

أما البطارية في هذا الحاسب فتأتي بسعة 50 واط/الساعة، تكفيه ليعمل 13 ساعة متواصلة تقريبا في حال الاستخدام المتوسط للبرامج ومشاهدة الفيديوهات.

ومن المتوقع أن يحقق الحاسب مبيعات جيدة بسبب حجم شاشته الكبير مقارنة بوزن وسماكة هيكله، ونظرا لتقنياته التي تقدم أداء جيدا مع الأعمال المكتبية أو المهام التي لا تحتاج لحواسب فائقة الأداء.

حاسب محمول جديد شاشة كبيرة acer نسخ الحاسب
