كاميرا دقتها 50 ميجابيكسل.. أبرز مواصفات هاتف هواوي المنتظر



وكالات

تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Enjoy 80 الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيباع بسعر منافس.

يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (166/76.6/8.3) ملم، وزنه 203 غ.

وأتت شاشته IPS LCD، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.

ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.0، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، ذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6620 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 5 واط.