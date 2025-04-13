خلل في تطبيق "واتس اب" حول العالم.. ما القصة؟



وكالات

واجه مستخدمو تطبيق "واتس أب" في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا خللا في عمل التطبيق، إذ تجاوزت الشكاوى على خدمة تتبع الأعطال "داونديتكتور" 3300 حتى الساعة 18:20 بتوقيت موسكو.

وبحسب بيانات خدمة "داونديتكتور" العالمية التي تتابع أداء المواقع الإلكترونية الشهيرة فإن نحو 90% من المستخدمين واجهوا مشكلة في إرسال الرسائل.

وتصل الشكاوى من الولايات المتحدة وبنجلاديش والبرازيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

ووفقا لبيانات الخدمة، بدأ الخلل في التطبيق الساعة 16:30، وبحلول الساعة 18:15 وصل عدد الشكاوى إلى ذروته حيث ترك المستخدمون أكثر من ألف شكوى.

وبعد ذلك، بدأ عدد الرسائل المتعلقة بالمشاكل في الانخفاض.

وفي روسيا، أبلغ مستخدمو التطبيق عن مشاكل في الإشعارات وإرسال الرسائل، مع تصدّر سكان موسكو وسانت بطرسبورج قائمة الشكاوى.

وبحسب بيانات "داونديتكتور"، اشتكى 3323 مستخدما من مشاكل في التطبيق بشكل عام.

وتركزت أغلب الشكاوى بنسبة 55% على خلل في إشعارات التطبيق.

فيما اشتكى 26% من مشاكل عامة في الأداء، و16% اشتكوا من مشاكل في فشل التطبيق على هواتفهم الذكية.