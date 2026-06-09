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القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الأبرز.. أسعار أراضي "بيت الوطن" في 22 مدينة

كتب : محمد عبدالناصر

07:40 م 09/06/2026

وزارة الإسكان

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انتهت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج، لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع أراضي "بيت الوطن".

وكانت وزارة الإسكان قد قررت مد فترة استقبال التحويلات البنكية حتى نهاية مايو 2026، استجابةً لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، وذلك لتيسير استكمال إجراءات التحويل وتفادي أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الطرح.

ويضم الطرح قطع أراضٍ بمواقع متميزة، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد من المصريين المقيمين بالخارج على تملك الأراضي والوحدات السكنية داخل مصر.

أماكن أراضي "بيت الوطن"

المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.

كما يشمل الطرح مدن: 6 أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، والفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وتم الإعلان عن خرائط الأراضي في المدن الجديدة والأسعار الخاصة بكل قطعة أرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز..

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وزارة الإسكان القاهرة الجديدة الشيخ زايد أسعار أراضي بيت الوطن

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