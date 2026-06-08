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قبل 30 يونيو.. استلم شقتك في الإسكان الاجتماعي أو واجه إلغاء التخصيص وسحب الوحدة

كتب : محمد عبدالناصر

03:14 م 08/06/2026 تعديل في 03:14 م
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    سكن لكل المصريين
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    سكن لكل المصريين
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    سكن لكل المصريين
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    سكن لكل المصريين
  • عرض 6 صورة
    سكن لكل المصريين

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ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارين 30 يونيو الجاري من المهلة النهائية للمواطنين لاستلام عقود وحداتهم السكنية واستجمال إجراءات الاستلام.

الإسكان: انتهاء مهلة استلام الشقق 30 يونيو

كان الصندوق سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، حيث يوجد عدد من الحاجزين لم يستلموا وحداتهم في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد التوقيع على العقود في البنوك المانحة للتمويل.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.

الإسكان: شغل الوحدة شرط أساسي لضمان استمرار الاستفادة من الدعم

شدد على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها".

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.

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