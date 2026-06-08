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طلعت مصطفى تتفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مشروعات عقارية كبرى في الرياض وجدة ومكة والمدينة

كتب : مصراوي

01:48 م 08/06/2026

طلعت مصطفى

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إعلان تحريري

كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن دخولها في مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشأن تطوير عدد من المشروعات العقارية الكبرى في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك في خطوة تعزز توسع المجموعة داخل السوق السعودية وتدعم مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين الإقليميين في الشرق الأوسط.

وأعلنت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن شركتها التابعة، شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشروعات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على دراسة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات العقارية الحيوية، تشمل المشروعات السكنية والتجارية والفندقية ومشروعات التجزئة والمجمعات العمرانية المتكاملة، مستفيدين من الخبرة الممتدة لمجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب الإمكانات الاستثمارية والخبرات الواسعة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكدت المجموعة، أن مذكرة التفاهم تمثل منصة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتسهم في تسريع وتيرة تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية المستهدفة، بما يعزز القيمة المضافة لمشروعات الصندوق ويرفع من كفاءة التنفيذ وجودة المنتجات العقارية المطروحة في السوق السعودية.

وأوضحت أن المفاوضات الجارية حاليًا مع صندوق الاستثمارات العامة تتعلق بعدد من المشروعات المحددة في أربع مدن رئيسية بالمملكة هي الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وهي من أكبر الأسواق العقارية وأكثرها نموًا في المملكة، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبرات المجموعة وقدرتها على تنفيذ مشروعات عمرانية ضخمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف نقل نموذج المدن المتكاملة الذي نجحت المجموعة في تطبيقه داخل مصر إلى عدد من الأسواق العربية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها السوق السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واستثمارية غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت المجموعة أن مذكرة التفاهم تعزز مكانتها كشريك استراتيجي في منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بما يسهم في تطوير مشروعات عقارية مستدامة تحقق قيمة طويلة الأجل وتعزز الابتكار في التنمية العمرانية.

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