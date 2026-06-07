إعلان تحريري:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن طرح وحدات جديدة بمشروع SouthMED بعروض حصرية تتضمن مقدم حجز يبدأ من 1.5% فقط، وأنظمة سداد مرنة تمتد حتى 15 عاماً لأول مرة في الساحل الشمالي ، وذلك خلال الفترة من يونيو الى أغسطس 2026.

وتبدأ قيمة جدية حجز الوحدات من 147.900 جنيه، بينما تبدأ الأقساط الشهرية من 14.790 جنيه، وفقاً للأنظمة المعلنة.

ويتيح الطرح الجديد للعملاء فرصة التملك من مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية التي تلبي مختلف أنماط الحياة، وتشمل شاليهات وفيلات فاخرة، ووحدات Four Seasons Private Residences، وشقق المارينا، وشاليهات الجولف، ووحدات اللاجونز.

ساوث ميد وجهة ساحلية عالمية جديدة تشرق جنوب المتوسط

وبعد ساوث ميد أكبر مشروع عقارى سياحي متكامل عبر الساحل الشمالي الغربي يجري تطويره في موقع فريد جنوب البحر المتوسط، كوجهة ساحلية عالمية جديدة تضع الساحل الشمالي المصري على خريطة السياحة الدولية، لتقديم تجربة استثنائية تنافس أشهر وجهات البحر المتوسط مثل سانتوريني وساحل أمالفي.

ويضم مشروع SouthMED مجموعة متكاملة من المقومات والخدمات غير المسبوقة، تشمل مارينا عالمية، وشاطئاً رملياً يمتد بطول 8 كيلومترات، ولاجونز بطول يصل إلى 107 كيلومترات، إلى جانب ملاعب جولف عالمية، ومناطق للتسوق والترفيه تتصل بممشى بحري بطول 2.5 كيلومتر، فضلاً عن شواطئ عالمية المستوى وخدمات ضيافة فاخرة تديرها كبرى العلامات الفندقية الدولية، وفي مقدمتها Four Seasons Hotels and Resorts التي ستدير أول فندق عالمي داخل المشروع.

ولضمان أعلى مستويات الخصوصية والتميز، تتمتع كل منطقة سكنية داخل المشروع بمدخل خاص وطابع معماري مستقل يعكس هويتها الفريدة.

وقد صُمم المشروع بارتفاعات متدرجة تصل إلى 60 متراً فوق سطح البحر، بما يضمن إطلالات بحرية مميزة لجميع الوحدات، ويمنح السكان تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والطبيعة الخلابة في واحدة من أكثر الوجهات الساحلية تميزاً في المنطقة.