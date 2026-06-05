إعلان تحريري

سلط تقرير حديث صادر عن شركة The Board Consulting، الضوء على الأداء الاستثنائي لمجموعة طلعت مصطفى في مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الشركة لا تقود السوق من حيث المبيعات فقط، وإنما أصبحت أيضًا من أبرز النماذج في سرعة التنفيذ والإنجاز الإنشائي، في وقت باتت فيه معدلات البناء والالتزام بالجداول الزمنية عاملًا حاسمًا في قرارات الشراء بالسوق العقارية المصرية.

وأشار التقرير، إلى أن المنافسة في الساحل الشمالي لم تعد ترتبط بحجم المبيعات فقط، وإنما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة المطور العقاري على تنفيذ مشروعاته وفق الجداول الزمنية المعلنة وتسليم الوحدات بالجودة المستهدفة، موضحًا أن العملاء أصبحوا أكثر اهتمامًا برؤية تقدم الأعمال الإنشائية على أرض الواقع والتأكد من إمكانية استخدام وحداتهم في المواعيد المقررة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن أعمال الإنشاءات في مشروع "ساوث ميد" تسير بكامل طاقتها، حيث انتهت الشركة بالفعل من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، مع استهداف بدء أولى عمليات التسليم خلال عام 2028، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا قويًا على الجدية والقدرة التنفيذية للمشروع.

وأوضح التقرير أن "ساوث ميد" يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية الجاري تطويرها على الساحل الشمالي، حيث يمتد على مساحة 5500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله من أضخم المشروعات الساحلية المطروحة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه ليقدم مجتمعًا عمرانيًا وسياحيًا متكاملًا يضم باقة متنوعة من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتاون هاوس والتوين هاوس والفيلات، بالإضافة إلى الوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وكشف التقرير أن المشروع يضم مجموعة كبيرة من المكونات والعناصر الجاذبة التي تعزز مكانته كواحد من أكبر المشروعات الساحلية في المنطقة، تشمل مارينا دولية وناديًا لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، فضلًا عن تصميم عمراني يعتمد على ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا بما يسمح بإطلالات بحرية واسعة على مختلف أجزاء المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب مجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة تطوير، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركز دولي للعافية والاستشفاء، وعدد من الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركز تجاري دولي متكامل، إضافة إلى منطقة "كيما بيتش".

وأكد التقرير أن الأداء البيعي القوي للمشروع يعكس ثقة العملاء في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ، حيث استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على نحو 38% من إجمالي مبيعات الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

كما تصدرت المجموعة قائمة المطورين الأعلى مبيعًا خلال عام 2025 بإجمالي مبيعات بلغ 130 مليار جنيه، مستفيدة من الإقبال الكبير على مشروع "ساوث ميد" وما يقدمه من منتج عقاري متكامل ومقومات استثمارية وسياحية واسعة النطاق.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز عوامل نجاح المشروع يتمثل في البرنامج التمويلي المرن الذي تقدمه المجموعة، حيث تبدأ مقدمات الحجز من 1.5% فقط مع فترات سداد تصل إلى 15 عامًا، وهو ما يمنح العملاء فرصة الدخول إلى المشروع بأعباء مالية أولية محدودة مقارنة بحجم المنتج العقاري المطروح.

ووفقًا للبيانات الواردة بالتقرير، تبدأ أسعار الشاليهات المطلة على البحر بمساحة 97 مترًا مربعًا من 12 مليون جنيه، مع مقدم يبدأ من 212 ألف جنيه وأقساط ربع سنوية بنحو 63.9 ألف جنيه.

كما تبدأ أسعار وحدات التوين هاوس المطلة على البحر بمساحة 231 مترًا مربعًا من 41.5 مليون جنيه، مع مقدم حجز يبلغ 712 ألف جنيه وأقساط ربع سنوية تصل إلى 213 ألف جنيه.

أما الفيلات المكونة من أربع غرف نوم بمساحة 329 مترًا مربعًا فتبدأ أسعارها من 59.7 مليون جنيه، مع مقدم يبلغ نحو 1.12 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تقدر بـ337 ألف جنيه.

وفي فئة الفيلات الفاخرة المطلة مباشرة على البحر، يوفر المشروع وحدات بمساحات تصل إلى 501 متر مربع وبأسعار تبدأ من 91.2 مليون جنيه، مع مقدم حجز يبلغ 1.79 مليون جنيه وأقساط ربع سنوية تصل إلى 539 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الجمع بين التقدم الإنشائي السريع والمنتج العقاري الضخم والمرونة التمويلية الكبيرة ساهم في ترسيخ مكانة "ساوث ميد" كأحد أهم المشروعات العقارية والسياحية في مصر، كما عزز قدرة مجموعة طلعت مصطفى على الحفاظ على موقعها الريادي في سوق الساحل الشمالي.

وأشار التقرير كذلك إلى أن المجموعة تستعد لتعزيز مكونات المشروع من خلال إطلاق وحدات سكنية تحمل علامة "فورسيزونز" العالمية، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في قطاع الضيافة الفاخرة، بما يدعم تحول الساحل الشمالي إلى وجهة دولية للسياحة والاستثمار العقاري.

وأكد التقرير على أن السوق العقارية الساحلية تدخل مرحلة جديدة أصبحت فيها معدلات التنفيذ الفعلي والالتزام ببرامج التسليم من أهم عناصر المنافسة، وهو ما يمنح المشروعات التي تحقق تقدمًا إنشائيًا ملموسًا أفضلية واضحة لدى العملاء والمستثمرين، وهو الاتجاه الذي يبرز فيه مشروع "ساوث ميد" كأحد أبرز النماذج الناجحة في السوق المصرية.