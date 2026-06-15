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بيت الوطن 11.. بدء استقبال التحويلات التنشيطية 23 يونيو لحجز أراضي 22 مدينة جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

09:00 ص 15/06/2026

بيت الوطن 11

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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، وذلك في إطار إجراءات تخصيص الأراضي المطروحة بالمشروع.

وأكدت الوزارة، أن التحويلات التنشيطية تتم من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا، بهدف الحصول على أولوية التخصيص للأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية.

وأشارت إلى استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، والتي تمثل 25% من قيمة قطعة الأرض المراد حجزها، بالإضافة إلى استقبال تحويلات جديدة حتى 15 يونيو 2026.

ويضم الطرح الحالي 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، والفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

من جانبه، شدد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، على ضرورة كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها ضمن التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، موضحًا أنه في حال وصول الحوالة دون كود الحجز سيتم تسجيلها باسم القائم بالتحويل البنكي.

وأكد أن نظام أولوية التخصيص يتم بمنتهى الشفافية وفقًا للتقارير الواردة من البنك المركزي المصري، وبحسب أسبقية وصول التحويلات اعتبارًا من موعد بدء استقبال التحويلات التنشيطية.

وأضاف أن الوزارة كانت قد أتاحت للحاجزين إمكانية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس 2026 وحتى 15 يونيو 2026، كما خصصت فترة مستقلة للتحويلات التنشيطية تبدأ في 23 يونيو ولمدة 10 أيام عمل، بما يضمن منح المتقدمين الوقت الكافي لإتمام التحويلات دون التأثر بإجراءات البنوك أو مواعيد تنفيذ الحوالات.

وفيما يتعلق بطلبات استرداد المبالغ، أوضح نائب وزيرة الإسكان أن الوزارة اتخذت إجراءات لتبسيط وتسريع عمليات الاسترداد ضمن خطة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان العملاء الاستعلام إلكترونيًا عن أي متأخرات مالية مستحقة في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.

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