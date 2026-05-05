قال المهندس عمر الطيبي، عضو مجلس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي لشركة "ذا لاند" للتطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري يشهد تغيرًا واضحًا في سلوك العملاء خلال الفترة الحالية، في ظل زيادة وعيهم وقدرتهم على تقييم الفرص الاستثمارية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأوضح الطيبي أن العميل أصبح أكثر إدراكا لطبيعة السوق العقاري وما يشهده من متغيرات، الأمر الذي جعله أكثر حذرًا وانتقائية في اختيار المشروعات، حيث يميل في الوقت الراهن إلى شراء الوحدات داخل مشروعات قائمة أو جاهزة للتسليم، أو التعامل مع مطورين يتمتعون بسمعة قوية سابقة مشروعات جيدة تم الالتزام بها بمواعيد التسليم.

وأضاف أن المطورين العقاريين باتوا في المقابل مضطرين إلى التوسع في أنظمة السداد وفترات التقسيط، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للعملاء، بما يضمن استمرار حركة البيع وتحقيق توازن في السوق خلال المرحلة الحالية.

الاستثمار الفندقي يتصدر المشهد العقاري في مصر

وأكد أن الطيبي أن الاستثمار في الوحدات الفندقية أصبح أحد أبرز اتجاهات السوق العقاري خلال الفترة الحالية، في ظل تنامي الطلب على الإقامة الفندقية طويلة وقصيرة الأجل، مدفوعًا بزيادة الحركة السياحية وتوسع أنماط الإقامة البديلة عن الفنادق التقليدية.

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يوفر عوائد تشغيلية مستقرة نسبيًا مقارنة بالوحدات السكنية، خاصة في المشروعات التي تعتمد على إدارة فندقية احترافية تضمن نسب إشغال مرتفعة على مدار العام.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إضافة 1000 غرفة فندقية خلال 7 سنوات، بإجمالي استثمارات تقدر بـ1.5 مليار جنيه، ضمن خطتها للتوسع في المحفظة الفندقية وتعزيز تواجدها في قطاع الضيافة، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير مباني لدي الشركة وتحويلها إلى وحدات فندقية.

وأوضح أن تم اطلاق مشروع Westric، ويضم 123 غرفة فندقية بالشراكة مع مجموعة ماريوت إنترناشونال، بإجمالي استثمارات تقدّر بـ4 مليارات جنيه، وحجم مبيعات مستهدف يبلغ 6 مليارات جنيه.

الوحدات الفندقية أحد أدوات تنويع المحفظة العقارية



وأضاف الطيبي أن أهمية الوحدات الفندقية لا تقتصر فقط على العائد الاستثماري، بل تمتد إلى كونها أحد أدوات تنويع المحفظة العقارية وتقليل المخاطر، في ظل تغيرات السوق وتذبذب الأسعار في بعض القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات نحو هذا النمط، باعتباره يجمع بين الأصل العقاري والاستثمار التشغيلي، مما يعزز من جاذبيته كأحد أبرز الفرص الواعدة في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن مفهوم الاستدامة بات حاضرًا بقوة في تصميم المكاتب الإدارية والمشروعات التجارية، حيث يتم العمل على تصميم المباني لتكون معتمدة على معايير معترف بها عالميا، بما في ذلك تقليل البصمة الكربونية والحصول على شهادات الاستدامة المطلوبة.