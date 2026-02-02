إعلان

مدينتي تستضيف رابع بطولات "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر 2026

كتب : مصراوي

05:47 م 02/02/2026

مدينتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق غدًا في مدينتي فعاليات رابع بطولات مينا تور للجولف، ضمن سلسلة جولف مصر 2025، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف المحترفين والهواة من مصر وعدد من دول العالم.
وتُقام البطولة على ملاعب نادي مدينتي للجولف، أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير .

وتأتي بطولة مدينتي كختام لسلسلة "مينا تور" في مصر بعد إقامة ثلاث بطولات ناجحة الشهر الماضي في ملاعب نيو جيزة ومراسي، وشهدت تلك البطولات مشاركة واسعة ومستوى تنافسي مرتفع.

ويشارك في بطولة مدينتي للجولف عدد من أبرز اللاعبين، يتقدمهم اللاعب الويلزي جاك ديفيدسون، إلى جانب الإسباني أليخاندرو كانيزاريس، والإنجليزي آشلي تشيسترز، إضافة إلى مجموعة متميزة من اللاعبين المصريين من بينهم أحمد مرجان، نور شبل، أدم الشامي، عبد المنعم الشافعي، علي فهمي، وإبراهيم عزت، في منافسة على جوائز مالية يبلغ إجماليها 100 ألف دولار أمريكي، في حدث يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة لاستضافة كبرى بطولات الجولف الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينتي بطولات مينا تور سلسلة جولف مصر 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن استئناف الراقصة "بوسي الأسد" على حكم حبسها سنتين

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
حوادث وقضايا

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
شئون عربية و دولية

أول تعليق من البيت الأبيض على المحادثات الأمريكية الإيرانية المرتقبة
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات