جهاز حدائق أكتوبر يمنح أول ترخيص للسيارة "كيوت" بديلة التوك توك

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، عن منح أول ترخيص لمركبة عربية بديلة للتوكتوك (كيوت) للعمل داخل نطاق المدينة، في إطار جهود الجهاز لتنظيم حركة النقل الداخلي والقضاء على العشوائية وتحسين المظهر الحضاري.

وتعمل بالفعل داخل مدينة حدائق أكتوبر بعد استيفاء كافة الاشتراطات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز بضرورة تقنين الأوضاع وتوفير بدائل آمنة ومنظمة لوسائل النقل غير المرخصة.

وأشار جهاز المدينة إلى أن إجراءات الترخيص شملت تقديم عدد من المستندات، من بينها إثبات الإقامة داخل حدائق أكتوبر، وصحيفة الحالة الجنائية، ومستندات ملكية المركبة الصادرة من خارج نطاق الجيزة، بالإضافة إلى إقرار برغبة العميل في الإحلال والحصول على مركبة حديثة.

وأضاف الجهاز أنه عقب استكمال الإجراءات، يتم استخراج جواب رسمي لصاحب المركبة يفيد بالترخيص، وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مؤكدًا استمرار العمل على تنظيم المنظومة وتقديم حلول عملية تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مسؤولو الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمدينة، ودعم البدائل الحضارية الآمنة، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على المظهر العام.