استقبل مسؤولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفدًا من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، في زيارة رسمية؛ لبحث سبل التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل المدينة، بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، ومسؤولي الإدارات المختلفة.

وضم الوفد نخبةً من القيادات العربية والدولية؛ في مقدمتهم الدكتور هاني حسن أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي ومستشار الأمم المتحدة- جنيف، والسفير ياسر البخشوان النائب الأول لرئيس المجلس وعضو لجان التفتيش الدولي بجنيف، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام المساعد للمجلس، ونبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة العربية والدولية .

ورحب الدكتور محمد خلف الله، بالوفد، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر، ونموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة، وسخّرت كل الإمكانات لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكد رئيس الجهاز أن الدعم والمتابعة المستمرة إلى جانب الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسهما في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق جودة غير مسبوقة في التخطيط والبنية التحتية والمشروعات الخدمية، وهو ما انعكس على حجم الإقبال الاستثماري والثقة المتزايدة في المدينة كوجهة واعدة على المستويَين الإقليمي والدولي.

وتم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، خلال الزيارة، خصوصًا في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق بالمدينة التراثية، وتشغيل المطعم البانورامي ببرج LD06، إضافة إلى فرص متنوعة في القطاعات الطبية، والتعليمية، والرياضية، والصحية، والسياحية، والسكنية، مع التركيز على تعزيز السياحة العلاجية والاستفادة من الطبيعة والمناخ المميز لمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المدينة تضم بالفعل جامعات ومدارس عاملة؛ ما يؤكد تحولها إلى مدينة متكاملة للحياة والعمل وليست مدينة موسمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبلها.

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة العلمين الجديدة؛ لمعاينة المشروعات على أرض الواقع، شملت عددًا من المناطق السكنية والسياحية والخدمية، حيث أشاد أعضاء الوفد بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ ومستوى البنية التحتية والتخطيط العمراني.

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المدينة، وأشادوا بحجم التطور العمراني وتنوع الفرص الاستثمارية، مؤكدين رغبتهم في دراسة عدد من المشروعات وبحث آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

