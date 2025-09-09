شكاوى من أعطال الموقع الإلكتروني مع بدء حجز شقق "ديارنا"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق مشروع "ديارنا" في 18 مدينة جديدة.

ومع انطلاق الحجز، تم رصد عدد من الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها صعوبة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، وعدم استجابة النظام بعد اختيار الوحدة المراد حجزها، مما حال دون إتمام الإجراءات.

ويحق الحجز لمن سبق لهم سداد مقدم جدية الحجز البالغ 200 ألف جنيه خلال الفترة من 15 إبريل وحتى 12 يونيو الماضي.

ويضم المشروع 2852 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 104 و154 مترًا مربعًا، ومن المقرر تسليمها خلال عامين.

ويقع مشروع "ديارنا" في عدد من المدن الجديدة، منها: حدائق أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، سوهاج الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، العلمين الجديدة، السويس الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة.

ويتميز بتصميم عمراني حديث يضم مسطحات خضراء ويوفر الخصوصية والرفاهية للسكان.

