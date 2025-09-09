كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محطة الصرف الصحي بقرية خليل العزازي التابعة لمركز الزقازيق، بحضور قيادات وزارة الإسكان ومسئولي المحافظة.

وأكد وزير الإسكان، خلال الافتتاح، أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير خدمات البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يحقق رضا المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية لضمان انتظام الخدمة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الشرقية عن ترحيبه بمشاركة الوزير في الاحتفال بالعيد القومي الـ144 للمحافظة من خلال افتتاح عدد من مشروعات الصرف الصحي بمركز الزقازيق، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين.

واستعرض مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مكونات محطة "خليل العزازي"، والتي أُنشئت على مساحة 420 مترًا مربعًا بطاقة تصميمية تبلغ 15.39 لتر/ثانية لخدمة نحو 2400 نسمة.

ويشمل المشروع شبكة انحدار بطول 1.265 كم، وخطي طرد بقطر 225 مم وبطول إجمالي 2,615 متر، إلى جانب محطة رفع تضم: البيارة، عنبر التشغيل، مبنى المولد، خزان الوقود، كشك المحولات، غرفة الحارس، والمطرقة المائية.

حضر الافتتاح ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان عن المحافظة.

