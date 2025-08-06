كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية عن توقيع اتفاقية مع شركة "ريدكون للتعمير"، لإعادة تطوير مركز المؤتمرات بالقرية الذكية، وذلك باستثمار يتجاوز المليار جنيه مصري.

وقد قام بتوقيع العقد كل من أحمد أمين، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، وأمل علي محمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير و العضو المنتدب.

يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شركة تنمية وإدارة القري الذكية لتقديم جيلاً جديدًا من مجمعات الأعمال المتكاملة التي تواكب تحولات السوق وتستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية. وتعزز هذه الاستراتيجية من مكانة القرية الذكية كوجهة أعمال متكاملة تجمع بين الابتكار، التكنولوجيا، والخدمات عالية الجودة في قلب غرب القاهرة.

يشمل المشروع إعادة تصميم شامل لمركز المؤتمرات لتحويله إلى مجمع أعمال ذكي ومتعدد الاستخدامات ، ليجمع بين التصميم المعماري العصري والمساحات الخارجية المطلة على البحيرة. ويضم المجمع قاعة متعددة الأغراض بسعة 1000 شخص، مساحات مكتبية مرنة، بالإضافة إلى محلات تجارية ومطاعم بإطلالة فريدة علي البحيرة، كما يشمل المشروع صالات كبار الزوار VIP، وقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث تقنيات العرض والاتصال، ويتكامل مع منظومة مرافق متطورة تشمل الصيانة، الأمن على مدار الساعة، وحلول نقل داخلية تضمن راحة وسهولة تنقل الموظفين والزوار.

ويمثل المشروع حجر أساس نحو خطة تطوير أوسع تشمل مناطق أخرى داخل حرم القرية الذكية، بما في ذلك بناء فندق لريادة الأعمال ومارينا جديدة بالبحيرة وإعادة تطوير وتشغيل"Think Tank" (الهرم الزجاجي) وذلك لإثراء بيئة العمل لمجتمع القرية الذكية حيث تُعدّ القرية الذكية أول من أطلق مفهوم مجمع الأعمال في مصر وتعتبر نموذجًا رائدًا ومرجعًا يُحتذى به في تصميم وتطوير مجمعات الأعمال والمباني الإدارية في السوق المصري، مع تجاوز مساحات المكاتب الإدارية بها مليون متر مربع، وهو ما يبرز حجم التنمية والبنية التحتية المتقدمة.

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