رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع التغذية الرئيسي بالمياه بمنطقة الرابية

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، مشروع خط التغذية الرئيسي للمياه بعددٍ من المجاورات وإنشاء البوستر الخاص بمنطقة الرابية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز وشركات التنفيذ.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أنه تم تنفيذ أعمال خط التغذية الرئيسي للمجاورات 1-2-7-8-9 بنسبة 80% من مختلف الأقطار 300 و400 و500 و600 مم، والذي يهدف إلى توفير المياه بشكل مستمر وآمن للسكان، حيث يبلغ طول الخط ٣٥٠٠ متر.

وقال رئيس الجهاز، إنه جار تنفيذ أعمال بوستر المياه المؤقت لتغذية مجاورات الرابية بالمياه، وسيعمل البوستر على زيادة ضغط المياه في الشبكة لضمان وصولها إلى جميع المنازل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم توريد وتشوين الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية للبوستر، وتشمل هذه المهمات مضخات المياه وأنظمة التحكم الآلي، ويهدف المشروع إلى توفير المياه بشكل مستمر وآمن للمنطقة.

ووجه رئيس الجهاز الشركات المنفذة للمشروع بالعمل على مدار الساعة، والتنفيذ بأعلى دقة من المعايير والالتزام بالضوابط المعمول بها، لضمان الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

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