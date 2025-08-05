أماكن شقق سكن لكل المصريين.. بمقدم 25 أو 50 ألف جنيه -تفاصيل

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي أماكن التقديم في الطرح جديد من سكن لكل المصريين 7؛ حيث يتم طرح وحدات سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر للمتقدمين لمَن هم خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5، ويوجد شقق للمواطنين راغبي التقديم لأول مرة في عدد من المحافظات.

ويضم الطرح شققًا جاهزة للتسليم؛ بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وتم طرح كراسة الشروط، وللتحميل بصورة إلكترونية "أونلاين" من خلال الرابط الإلكتروني هناأو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق هنا.

وجاءت الأماكن على النحو التالي:

شقق مَن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5:

يصل عدد الشقق لمَن هم خارج الأولوية في الإسكان الاجتماعي لـ34 ألفًا و133 وحدة؛ وهي وحدات تحت الإنشاء، تسليم خلال 36 شهرًا؛ بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

وسجل سعر الشقة الـ90 مترًا 850 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 50 ألف جنيه.

وتوجد 690 ألف وحدة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج؛ بسعر 470 ألف جنيه.

شقق الإسكان الأخضر:

يمكن التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا؛ بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، المنيا الجديدة.

يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 28 أغسطس 2025.

ثانيًا: شقق للمواطنين الذين سيقدمون لأول مرة بمقدم 25 ألف جنيه

يشمل هذا الطرح عددًا من الوحدات المطروحة بالإعلان، مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" بذات الشروط السابقة.

وتوجد 9380 شقة تحت الإنشاء، تسليم خلال 36 شهرًا، بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، والوادي الجديد، والدقهلية، والمنيا، ومطروح.

وتوجد 12630 شقة بالمراكز والمدن الواقعة بمحافظات أسوان، وبني سويف، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنوفية، والمنيا، وقنا.

وتتراوح أسعار هذه الشقق بين 184 ألف جنيه و350 ألف جنيه.

وتوجد 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء، تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكل المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلانَين الثامن والعاشر، والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3)؛ وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، وتكون الأولوية في ما يخص الوحدات المطروحة حديثًا بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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