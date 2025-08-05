كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه اللواء مدحت عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، الأعمال الأخيرة بمشروع ترميم وكالة قايتباي بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على المعالم التاريخية وترميم المنشآت الأثرية القديمة بمصر، وإعادة توظيفها ووضعها على خريطة المزارات السياحية العالمية.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن وكالة قايتباي تقع في حي الجمالية بشارع باب النصر، وتم إنشاؤها في عهد الملك الأشرف أبو النصر قايتباي سنة 885 هجرية- 1481 ميلادية، وتعتبر من أجمل نماذج الوكالات الإسلامية التي تميزت بها العمارة في العصر المملوكي، وكانت مخزنًا تجاريًّا بناها السلطان قايتباي، وتتكون من 3 طوابق (الطابق الأرضي كان يستخدم للتجارة، والطوابق المتكررة تستخدم كأماكن إقامة وإعاشة للتجار).

وأضاف نصار أن الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية قام بأعمال ترميم وإعادة توظيف الوكالة وتطوير المناطق المحيطة بها؛ بهدف الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للقاهرة التاريخية، وإعادة استغلال الوكالة كفندق سياحي أثري يشتمل على عدد (24 غرفة) ذات طابع أثري مميز؛ حيث سيتم تزويدها بمفروشات تحاكي عصر إنشائها لتصبح عنصر جذب ينتمي إلى أجواء القرن الخامس عشر الميلادي، واشتملت الأعمال بالوكالة على: الدور الأرضي: مدخل استقبال للفندق- مطاعم- عدد من المكاتب الإدارية- عدد من الخدمات لنزلاء الفندق- بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية، والدور الأول: عدد (12) جناحًا فندقيًّا- غرف خدمية، والدور الثاني: عدد (12) جناحًا فندقيًّا- غرف خدمية، ودور السطح: مطاعم- عدد من الأنشطة التي تخدم النزلاء.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل قصر "حبيب باشا السكاكيني" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، حيث إن قصر السكاكيني تم بناؤه عام 1897م على يد حبيب باشا السكاكيني، ويقع في منطقة الظاهر في وسط مدينة القاهرة، وتم بناؤه على الطراز الإيطالي على مساحة 2698 مترًا مربعًا، ويضم أكثر من 50 غرفة، ويصل ارتفاعه لخمسة طوابق، بدروم وأربعة أدوار متكررة، ويحتوي على أكثر من 400 نافذة وباب، وبه نحو 300 تمثال منها تمثال نصفي لحبيب باشا السكاكيني بأعلى المدخل الرئيسي للقصر، وستتم إعادة توظيف قصر السكاكيني كمركز حضاري خدمي ثقافي فني، وتقوم الفكرة التصميمية على تعظيم قصر السكاكيني بتفريغ الساحة المحيطة به وتصميم الساحة حول القصر كمنطقة ترفيهية مفتوحة في الهواء الطلق؛ حيث إن القصر من أهم العناصر المعمارية ويعتبر مَعلمًا تاريخيًّا.

وأضاف اللواء مدحت عبد الرحمن، أنه قد تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ مشروع ترميم وإعادة تأهيل منزل (زينب خاتون) والواقع في قلب القاهرة القديمة عند تقاطع عطفة الأزهري مع زقاق العنبة خلف الجامع الأزهر، وسط مجموعة رائعة من الآثار الإسلامية.

وأضاف عبد الرحمن أن تاريخ إنشاء منزل (زينب خاتون) يرجع إلى القرن الرابع الهجري والعاشر الميلادي، ويحتوي المنزل على عناصر معمارية وزخرفية مختلفة من شبابيك ومشربيات وأسقف خشبية وكوابيل مزخرفة ومذهبة وأرضيات رخامية وغيرها، وتبلغ مساحة المنزل 600 متر، ويتكون من دور أرضي وأول وثانٍ.

واشتملت الأعمال على رفع كفاءة البيت وإعادة توظيف فراغات الدور الأرضي؛ لتضم كافتيريا ومطبخًا ومنطقة خدمات، ومصعدَين، بينما يضم الدور الأول، قاعة متعددة الأغراض وقاعة مؤتمرات ومنطقة خدمات بها حمامات، ويضم الدور الثاني كافتيريا بانورامية، بالإضافة إلى أعمال مكافحة الحريق وعمل خزان أرضي بمكعب نحو 170 م3.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية أن الجهاز يتولى تنفيذ مشــــروع ترميم سور القاهرة التاريخية بحي الجمالية؛ حيث يعد الســور الشــرقــي حتى شـــارع الجعفري وجــزء من السور الشمالى حتــى بــرج الظافر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز، ويعتبر سور القاهرة الشمالي بأبراجه وبواباته من معالم القاهرة التاريخية التي تستحق الحفاظ عليها من خلال مشروعات متكاملة؛ حيث إنها تعتبر سجلات مفتوحة لمراحل مهمة في تاريخ الأمة، كما أنها نموذج فريد للعمارة الحربية في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ترميم وكشف حفائر منطقة الفسطاط بتمويل من صندوق التنمية الحضرية.

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