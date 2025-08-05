كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ووفقا للقانون، أن جميع مستأجري الإيجار القديم بالنسبة للوحدات السكنية، سيدفعون 250 جنيهًا قيمة الأجرة، خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وبعد انتهاء اللجان المختصة بتحديد قيمة الأجرة الفعلية حسب الموقع يتم تحصيل الأجرة بالقيمة الجديدة بداية من شهر ديسمبر.

على أن يتم إخلاء الوحدات الإدارية والتجارية في مارس 2030، وبالنسبة للوحدات السكنية سيتم الإخلاء في 2032 بعد انقضاء مدة الـ7 سنوات،

وأكدت المصادر لمصراوي، أن الحكومة تعهدت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين من مستأجري الإيجار القديم.

وتعمل وزارة الإسكان على عدة محاور لتوفير وحدات سكنية خلال فترة ال7 سنوات المستأجرين نستعرضها على النحو التالي:

وفقا لتصريحات مسؤولي وزارة الاسكان، فإن الوزارة تتعامل مع ملف الإيجار القديم من خلال 3 محاور للإسكان البديل لساكني إيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات.

ويتمثل الخيار الأول في إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة، والثاني الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة، والثالث شقق بنظام التمويل العقاري.

كما توفر وزارة الإسكان شقق لمحدودي الدخل وآخرة تشطيب فاخر ومتوسط. فوق المتوسط، حتى تتناسب مع الحالة الاجتماعية لكل الأسر.

وأكد مصدر مسؤول، أنه بالتعاون مع المحافظات تم رصد ما يقرب من 240 الف وحدة سكنية في المحافظات والمدن الجديدة.

ويوجد عدد كبير من الشقق في العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، إلى جانب عدد من الوحدات ضمن مشروع ديارنا.

كما يوجد شقق في محافظة الإسماعيلية الجديدة، وشقق بمشروع "أهالينا" بجسر السويس في القاهرة وشقق بمشروع "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية.



وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أعلن أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة.

وأكد أن في حال الاحتياج لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.

اقرأ أيضاً:

تحديث الطقس (1).. سحب على مناطق متفرقة قد يصاحبها سقوط أمطار



250 جنيهًا كحد أدنى.. موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية



