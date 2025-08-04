خلال ساعات.. بدء التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي - التفاصيل الكاملة

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي خلال ساعات في إجراءات التقديم على حجز شقق المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7، حيث يتم طرح وحدات سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر للمتقدمين لمن هم خارج الاولوية في سكن لكل المصريين 5، كما يوجد شقق للمواطنين راغبي التقديم لأول مرة في عدد من المحافظات.

هذا الطرح يضم 113 ألف وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها فى الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ويضم شقق جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وتم طرح كراسة الشروط للتحميل بصورة إلكترونية “أونلاين” من خلال الرابط الإلكتروني https://digital.gov.eg أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق https://www.shmff.gov.eg.

ويقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة مصر الرقمية وسداد مصاريف التسجيل بصورة إلكترونية، من خلال طرق الدفع الإلكتروني المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وذلك حتى يتمكن من الإطلاع على كراسة الشروط، لمنع تكرار الازدحام أمام مكاتب البريد المميكن للحصول على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان “سكن لكل المصريين5” من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

أولا.. شقق لمن هم خارج الأولوية من سكن لكل المصريين 5:

يصل عدد الشقق لمن هم خارج الاولوية في الإسكان الاجتماعي لـ 34 ألف و133 وحدة وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا

بمدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية (جاهزة للتسليم) بمدينة أخميم الجديدة.

حيث سجل سعر الشقة الـ90 مترا 850 ألف جنيه، ويكون مقدم الحجز 50 ألف جنيه.

كما يوجد 690 ألف وحدة تسليم فوري في مدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بسعر 470 ألف جنيه.

شقق الإسكان الأخضر:

كما يمكنهم التقدم لحجز 54792 وحدة سكنية بالمدن الجديدة (إسكان أخضر)، وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا.

بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

يمكن لهؤلاء المواطنين التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية (إن وجدت) خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 28 أغسطس 2025.

ثانيا.. شقق للمواطنين اللى هيقدموا لأول مرة بمقدم 25 ألف جنيه:

هذا الطرح يشمل عددا من الوحدات المطروحة بالإعلان مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين5” بذات الشروط السابقة

حيث يوجد 9380 شقة تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بالمراكز أو المدن بمحافظات البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، ومطروح.

كما يوجد 12630 شقى بالمراكز والمدن الواقعة بمحافظات أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

وتتراوح أسعار هذه الشقق بين 184 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه.

كما يوجد 1492 وحدة سكنية (تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا) مخصصة لكافة المواطنين الراغبين في التقدم، على أن تكون الأولوية فقط للعملاء السابق تقدمهم بمدينة شطا بكل من الإعلان الثامن والعاشر والعملاء السابق تقدمهم بمدينة عزبة البرج بإعلان سكن لكل المصريين (3) وذلك للتقدم على مدينة شطا بمحافظة دمياط، كما تكون الأولوية فيما يخص الوحدات المطروحة حديثاً بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء السابق تقدمهم بمدينة الغردقة بالإعلان العاشر، ويشترط في ذلك أن يكون العملاء المذكورون ممن هم خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

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