8 صور.. بدء تشطيبات جراج رمسيس متعدد الطوابق قبل تشغيله رسميًا

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة، أعمال تنفيذ مشروع جراج رمسيس متعدد الطوابق، والذي تنفذه شركة سامكو الوطنية للتشييد، المقاول العام للمشروع، حيث يتم في الوقت الحالي إجراء أعمال التشطيبات للمشروع من الداخل والخارج تمهيدًا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

يقع جراج رمسيس متعدد الطوابق، في وسط البلد على مساحة 20,500 متر مربع.

ويضم الجراج، عدة طوابق بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 735 مركبة، منها مواقف لحافلات الميكروباص.

ويهدف جراج رمسيس الجديد إلى تخفيف الزحام وتنظيم حركة المرور في واحدة من أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط تطوير منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون، بعد إعلانها منطقة إعادة تخطيط.

وأصدر محافظ القاهرة، قرارًا بإعلان منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط طبقًا للحدود والإحداثيات، تنفيذًا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 28 برئاسة رئيس الوزراء بتاريخ 2023/1/31.

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