كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير كل سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر .