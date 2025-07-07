كتب- محمد عبد الناصر:

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوايلان نيمبو، والوفد المرافق له، الذي ضم محافظ كينشاسا وعددًا من كبار مسؤولي التخطيط والتطوير العمراني.

وخلال اللقاء، استعرض عباس تطورات تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى جاهزية المدينة لاستقبال المواطنين والخدمات، حيث يقطنها حاليًا أكثر من 25 ألف نسمة، مع توقعات بازدياد العدد في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الإعداد للمرحلة الثانية بالتعاون مع تحالف عالمي.

وأكد "عباس"، أن الإرادة السياسية كانت المحرك الأساسي لإنجاح المشروع، مشددًا على حرص القيادة المصرية على دعم الأشقاء الأفارقة، خصوصًا في مجالات التنمية الحضرية ونقل الخبرات.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء الكونغولي عن انبهاره بما تم تحقيقه، واصفًا العاصمة الإدارية بأنها "نموذج قاري رائد"، مشيرًا إلى رغبة بلاده في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة العاصمة الإدارية لبحث التعاون في إنشاء امتداد حضري لمدينة كينشاسا، بمشاركة شركات مصرية.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الكونغولي، بالتخطيط والرؤية التي تقوم عليها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنها تمثل نموذجًا إفريقيًا يجمع بين الحداثة والاستدامة.

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