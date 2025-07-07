بدء تسليم1008 شقق في مشروع جنة مصر بالقاهرة الجديدة غدًا

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي1008 وحدات سكنية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 8/ 7/ 2025، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2025، وفقاً للمواعيد المقررة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أية ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مواصلة دفع الأعمال للانتهاء من الوحدات المتبقية بالمشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات بجميع المراحل بمشروع جنة بمنطقة جنوب أرض الجمعيات بالمدينة، على أن يتم تسليم العمارتين 248 – 249، غدًا الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات العمارتَين 250 – 251، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات العمارة 252 – 253، يوم الخميس 10/7/2025، ووحدات العمارتين 254 – 255، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات العمارتين 256 – 257، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات العمارتين 258 – 259، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات العمارتين 260 – 261، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات العمارتين 262 – 263، يوم الخميس 17/7/2025.

وأضاف الغيطي أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 264 – 266، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات العمارتين 267 – 269، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات العمارتين 272 – 273، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات العمارتين 274 – 275، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات العمارتين 276 – 277، يوم الخميس 24/7/2025، ووحدات العمارتين 278 – 303، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات العمارتين 304 – 305، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات العمارتين 306 – 307، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات العمارتين 308 – 309، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات العمارتين 314 – 315، يوم الخميس 31/7/2025.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 316 – 317، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات العمارتين 318 – 319، يوم الإثنين 4/8/2025، ووحدات العمارتين 320 – 321، يوم الثلاثاء 5/8/2025.

وأوضح الغيطي أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه بأصل خطـــاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة مياه التسعين الجنوبي، ومعهم صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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