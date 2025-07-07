فتح الله فوزي: العقارات حققت عائدًا استثماريا 300% خلال 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن القطاع العقاري في مصر أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية، ونجح في الحفاظ على قيمة المدخرات، بل وتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة خلال السنوات الماضية.

وأضاف فوزي، خلال لقائه ببرنامج "ثروتنا" على قناة المحور، أن العقار لا يزال يُعد من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، مشيرًا إلى أن تجاربه الممتدة لأكثر من أربعين عامًا في القطاع العقاري أثبتت أن العقار يحقق عائدًا يصل إلى 300% خلال ثلاث سنوات في ظل الظروف الاقتصادية المستقرة، لاسيما عند الشراء في مرحلة ما قبل البناء (أوف بلان).

وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه المصري من 15 إلى نحو 50 جنيهًا أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة، عزز من قيمة العقار كوعاء استثماري، حيث حافظ المستثمرون من خلاله على قيمة أموالهم، بل حققوا أرباحًا ملموسة، على حد تعبيره.

وأضاف أن المستثمر الذي اشترى وحدة قبل أربع سنوات في مشروع تم تسليمه وصيانته، يمكنه بيعها بسهولة وتحقيق ربح، مشددًا على أهمية اختيار الشركات ذات السجل الجيد والمشروعات المنفذة فعليًا.

وأكد فوزي أن تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة يُعد مؤشرًا واضحًا على قوة وجاذبية السوق المصري، لا سيما في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن الرقعة العمرانية في مصر تضاعفت من 7% إلى 14% خلال الفترة من 2014 وحتى 2025، بفضل إنشاء 22 مدينة جديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلى توسعات ملحوظة في مدن الصعيد.

ولفت إلى أن توافر الأراضي في المدن الجديدة أسهم في تسهيل دخول الاستثمارات، مقارنةً بالسعودية التي يُعد الحصول على الأراضي فيها أكثر تعقيدًا وارتفاعًا في التكاليف، مما يزيد من جاذبية السوق المصري في ظل وجود طلب فعلي على السكن يتناسب مع تعداد سكاني يتجاوز 120 مليون نسمة

اقرأ أيضًا:

فيديو.. طريقة وخطوات الحصول على وحدة سكنية من الدولة

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في الطرح التكميلي وإجراء عاجل للحجز



